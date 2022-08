Fonseca le apuesta a la inclusión con video de ‘Volvámonos a Enamorar’

Después del lanzamiento de Viajante, noveno álbum de estudio de Fonseca, el bogotano quiso romper toda clase de esquemas con el videoclip de Volvámonos a Enamorar, el sexto trabajo audiovisual derivado de su último proyecto discográfico. El trabajo es dirigido por Santiago Díaz-Vence y participan los bailarines Christian Briseño y Daniela Almanza.

“Es un video demasiado especial en mi carrera. Desde el momento en que empezamos a buscar una propuesta, tenía claro que tenía que contarlo de una manera distinta. Cuando Santiago nos envió esta propuesta al momento que la leí me conmovió y me impactó desde el principio. Me siento afortunado de poder ser un canal para darle visibilidad a gente que como Christian, que sienten la música a su manera”, dijo Fonseca.

Los protagonistas del video son Christian Briseño, bailarín de danza contemporánea con discapacidad auditiva, y la coreógrafa Daniela Almanza. A medida de que la historia va avanzando se teje una trama romántica, que se vale del baile y lo sensorial.

“Cuando me hicieron la propuesta fue muy interesante relacionar el mensaje de la canción con la lengua de señas. Mucha gente se pregunta ‘¿Cómo hace una persona sorda para bailar si no oye?’, y lo importante es que entendamos que en lugar del sentido de la audición usamos los otros. Nosotros como personas sordas que no escuchamos, somos visualmente mucho más perceptivos”, expresó Christian.

Esta entrega audiovisual se vale de una carga simbólica especial. En él se puede identificar cómo Fonseca recrea el cuadro Las Dos Fridas de Frida Kahlo y la naturaleza se manifiesta gracias a múltiples arreglos florales.

“Hay dos mujeres muy poderosas que quise referenciar en el video: una es Pina Bausch, bailarina contemporánea alemana de la que toda la coreografía se basa en su trabajo. La segunda mujer que tengo como referencia es Frida Kahlo. Quisimos hacer un video minimalista porque el mensaje de la canción es muy poderoso”, señaló Santiago.

Durante el lanzamiento oficial del videoclip, Christian le hizo a Fonseca el bautismo con su seña en la lengua de señas con la que será conocido a nivel mundial. Vale la pena destacar que Viajante es un álbum con certificación de oro para Colombia; Cartagena tiene certificación de platino y 2005 otra de oro.

