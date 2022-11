Fonseca celebra 20 años de carrera con un libro

Canciones, historias y 20 años de memorias es el título del libro con el que Fonseca celebra dos décadas de carrera. El cantante bogotano hizo la presentación de este texto en la Librería México del Fondo de Cultura Económica.

Planeta fue la editorial que le abrió las puertas al artista para dejar plasmado en letras su periplo por la música. En sí es una retrospectiva en la que recuerda que a los 5 años cantó por primera vez en un escenario, a los 12 tuvo su primera banda y escribió su primera canción, a los 18 se lanzó como solista y a los 27 ganó su primer Grammy Latino.

En este relato, Fonseca da a conocer detalles íntimos, anécdotas y vivencias personales con las que las personas que lo siguen podrán conocerlo mejor. Su libro comienza con el episodio que lo llevó a darse a conocer como artista en Colombia, su primer disco.

“Hoy, tras dos décadas de haber lanzado mi primer álbum profesional, Fonseca (2002), miro hacia atrás y me lleno de gratitud y nostalgia al ver el largo camino que he recorrido: mis canciones han llegado a lugares que nunca imaginé, he pisado escenarios con los que siempre soñé y he compartido tarima con músicos que siempre admiré. Por eso, a propósito de este aniversario, he querido reunir en estas páginas las historias detrás de las canciones más significativas que he escrito y cantado a lo largo de mi vida, que son un reflejo del increíble viaje que ha sido mi carrera musical. Cada una de estas canciones, con su melodía y su letra, da cuenta no solo de mi experiencia como artista, sino también de un momento particular de mi historia personal”, reza su primera página.

El libro se puede conseguir en su versión física con un precio de 59 mil pesos, mientras que el eBook tiene un costo de 43 mil pesos. En total son 240 páginas en las que el cantante se explaya para contar episodios inéditos de su vida.

