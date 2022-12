Feria EVA llega con “Christmas Edition”, al parque de la 93

Feria EVA, llega en su decimoquinta edición del 6 al 11 y del 13 al 18 de diciembre, con su emblemática” Christmas Edition”, en el marco de la celebración de navidad, esta edición se inspira en la navidad londinense, evocando las blancas y clásicas calles de Londres, con elementos especiales como la guardia inglesa, su clásica arquitectura y detalles únicos que enamoran como es usual en todas las ediciones a sus visitantes. Tendrá una muestra comercial itinerante con más de 400 marcas colombianas, que estarán en dos puntos de exposición ubicados en la calle 93 y esquina de la 94, para disfrutar de esta época al aire libre y realizar en un solo lugar, todas las compras de esta temporada en el shopping event más mágico de la ciudad.

EVA ‘Talk and Music” tendrá algunas presentaciones especiales alusivas a la temática de la edición en sus dos escenarios. Los visitantes podrán disfrutar de conciertos al aire libre, tributo a los íconos de la música inglesa como Amy Winehouse, The Beatles, Queen y The Rolling Stones entre muchas otras actividades que se llevarán a cabo en los dos escenarios de la feria. Esta agenda cultural como la feria es de carácter gratuito y podrán encontrarla para agendarse en las redes sociales de la EVA. @feriaeva.co.

EVA durante dos semanas consecutivas ofrece a su público una amplia oferta de las mejores propuestas de marcas emergentes en las categorías: Moda, Accesorios, Joyería, Hogar, Wellness, niños, mascotas, gastronomía entre otras.

Algunas de las marcas que estarán presentes en esta edición son: Ser mamá de María Clara Rodríguez, Pola de Lina Polanía, El Garaje de Milena López. y Fanny Lu con Emprendelú Fundación que lidera la artista y apoya en su propósito social Feria EVA. Maison Denim, Muza Luci, Yaquut, Mullat, Lab Girl Co. Oh Honey, Toña y Pepo, Umhana, Zierra Leona, Laiao, Oh Hello Miu de Viviana Grondona embajadora de la feria, Qshi de Pautips entre otras.

EVA ofrece una doble oferta comercial durante su Christmas Edition, estará dos semanas consecutivas al aire, en la primera semana estarán 210 marcas inaugurando la edición, el 12 de diciembre se hará cambio de expositores y el martes 13 de diciembre dará inicio la segunda semana de la edición con 210 marcas nuevas.

“EVA CHRISTMAS EDITION, Es una edición que transportará a nuestros visitantes a una navidad mágica en Londres, una edición llena de detalles, en la que como siempre nuestro objetivo principal es ofrecer a nuestros emprendedores una plataforma integral que cumpla con sus expectativas en ventas para la temporada, y para nuestros visitantes el mejor y más completo shopping event de la ciudad’’ comenta Ana Maria Gomez Directora General de Feria EVA.

El público de EVA se encontrará una vez más con una puesta en escena única y deslumbrante, será una edición en la que encontrarán desde las mágicas boutiques de emprendimiento con faroles clásicos, dos escenarios que evocarán una tradicional navidad, cafés ingleses, photo opportunities, activaciones de marca, y EVA Kids una zona exclusiva para niños que se lanzará en esta edición. entre muchos otros espacios únicos para disfrutar de esta temporada.

Una experiencia de compra única en el lugar más exclusivo de la ciudad con entrada libre, pet friendly, para que bogotanos y visitantes, disfruten del único distrito navideño de Bogotá, la muestra está abierta de martes a domingo.

Martes, miércoles y jueves de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., viernes y sábados de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos 10:00 p.m. a 8:00 p.m.

Foto: Cortesía.