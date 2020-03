Escuela Plus, la propuesta educativa de DirecTV en esta cuarentena

Tomada de pixabay.com

Este viernes se estrenó en Una Escuela Sustentable, una de las apuestas educativas de DirecTV enfocada en “cuidar los recursos naturales todos los días, en las clases, en el recreo y después en casa con temáticas como tratamiento del agua, reutilización de residuos, capacitación de agua, energía, producción de alimentos, entre otros”.

Esta iniciativa la encuentran en Escuela Plus, canal 804 de la parrilla que consiste en ofrecer contenido de carácter educativo con los aportes de Disney, National Geographic, Discovery, Torneos y Take Off.

Además de Una Escuela Sustentable en dicho canal presentan programas como Aprendiendo Ciencias con la NBA, cuyo objetivo es usar el basketball para explicar problemas curriculares de distintas materias escolares. También presentan El viaje de Gaia, una película animada sobre una niña de 10 años cuya moraleja es retratar la importancia del equilibrio entre humanos y naturaleza.

DirecTV ofrece a sus usuarios fichas y guías pedagógicas de Escuela Plus para que puedan saber cómo aprovechar los contenidos de la mejor manera. Estas se encuentran disponibles en www.escuelaplus.com.

