Con la conducción de Andrés López llega a la pantalla de Canal Capital República de comedia, una miniserie en la que figuras reconocidas de la comedia hablarán en serio del humor. El estreno será este 19 de agosto a las 9:30 de la noche.

Actores, caricaturistas, humoristas, comediantes y realizadores audiovisuales del género de comedia hacen parte de este proyecto. Entre los destacados -además del conductor Andrés López- están Vladdo, Alejandro Riaño, Liss Pereira, Camilo Cifuentes, Dago García, Antonio Sanint, Julián Arango y Eduardo Arias, entre otros.

“República de Comedia comparte las voces de los protagonistas, algunos de ellos ya fallecidos, acerca de por qué el humor fue su opción de vida y cómo justamente les salvó la vida en algún momento… y por medio de ellos a nosotros, porque no me imagino qué seríamos como sociedad si no tuviéramos el humor como ingrediente fundamental de nuestra propia cultura”, señala Andrés López.

Esta serie permitirá que esas personas que se involucran en el medio del humor salgan de su zona de confort y hablen de cómo el humor puede servir como arma incluso política, más allá del ocio.

Tráiler de República de comedia: