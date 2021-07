¡Es oficial! J Balvin le metió mano a clásico de Metallica

Este miércoles el mundo amaneció con un junte que hace no mucho parecía impensable, J Balvin y Metallica en una misma canción. En esta ocasión, el antioqueño se apoyó en la instrumental de Wherever I May Roam para hacer una nueva versión.

El clásico de Metallica se encuentra sampleado en una base de trap en la que fluye J Balvin. Dos versos y el coro repetido canta el colombiano para que el outro sea un fragmento de la versión original.

La canción ya cuenta con videoclip propio en YouTube y ha hecho que se dividan opiniones en las redes sociales al respecto. Wherever I May Roam fue lanzada por Metallica en 1991 para Metallica (The Black Album).

Esta canción hace parte de una reedición de covers que la banda presentará este año en The Metallica Blacklist con actuaciones de Chad Smith, St. Vincent, My Morning Jacket, Phoebe Bridgers, IDLES, Corey Taylor, Royal Blood, Cage The Elephant, Mac DeMarco, Kamasi Washington, Dave Gahan, Cherry Glazerr, Biffy Clyro, Portugal The Man, Rina Sawayama, Weezer, el Instituto Mexicano del Sonido, Rodrigo y Gabriela, Juanes, Ha*Ash, José Madero, J Balvin, The Warning y Mon Laferte.

