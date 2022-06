¡Es oficial! Beyoncé regresará con música nueva

Desde 2016 Beyoncé no lanza un álbum de estudio. Aquella vez fue Lemonade, que se tomó al mundo y se conoció que ella está de regreso con algo nuevo pronto.

El anuncio lo hizo Spotify desde su cuenta de Twitter. “La cuenta regresiva oficialmente ha comenzado. Beyoncé está de regreso el 29 de julio”, señaló la plataforma.

Además de este mensaje, el anuncio está acompañado de una fotografía que señala: “Act 1 – RENAISSANCE”.

The countdown has officially begun. Beyoncé's back July 29 #RENAISSANCE pic.twitter.com/BckUCIFbIC — Spotify (@Spotify) June 16, 2022

Lo último en lo que participó Beyoncé musicalmente fue el soundtrack de El Rey León. También hizo con su esposo Everything Is Love en 2018 y Homecoming: The Live Album, su álbum en vivo.

*Foto: Instagram @beyonce