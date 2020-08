Cortesía

Este año Yoky Barrios y El Barragán cumplen 20 años de carrera -un par más de amistad-. Tuvieron un 2018 glorioso donde ganaron el galardón a mejor banda del país en los Premios Zona 57. Sin embargo, la cosa no frenó ahí y con esa intención lanzaron este jueves Así me corten la luz, el primer sencillo de Sabor de barrio, su cuarto álbum.

Con un video minimalista, pero cargado de muchos simbolismos, la impronta que quieren dejar este par de raperos es que apostarán por su arte pase lo que pase, juntos, apoyándose el uno al otro. La canción cuenta con la producción musical de Alto contraste, y El Barragán junto a Carlos Ortiz dirigen el videoclip.

Del Barrios pal’ barrio, Figura pública y Obra negra son los proyectos que Yoky Barrios y El Barragán tienen a cuestas, pero esperan que este nuevo álbum tenga un impacto similar o superior a los trabajos anteriores.

Nos conectamos por Zoom para hablar de esta canción y de lo que se viene con el álbum. El Barragán se muestra mucho más inquieto y gesticula más que su compañero, pero la química entre ambos continúa intacta. Esto fue lo que me contaron en exclusiva para Confidencial Colombia.

¿Qué ha pasado con los 2 desde el lanzamiento de Obra Negra a hoy?

El Barragán: Fue un trabajo de crecimiento muy grande, nos subió muchos escalones a nuestro propósito. Tuvimos una canción con 40 millones de reproducciones, que es bastante para un grupo de música independiente y con Madre ganamos el premio a mejor video. Estuvimos nominados en los Premios Shock y Bogoshorts. También lo que hicimos con el parche de Chile, Mambo Rap. Entonces fue un álbum que nos abrió muchísimas puertas.

En varias partes del videoclip se ve cómo se ayudan ambos como a seguir adelante con sus vidas en momentos duros supongo ¿Ese concepto del videoclip lo han vivido como agrupación al estar mal e intentar rendirse?

Yoky Barrios: En este video mostramos eso: la importancia de la unión y trabajar en equipo. Lo segundo es no desistir, seguir el sueño pase lo que pase. Si nos caemos nos levantamos y no vamos a parar, seguiremos con nuestros sueños. Esto es lo que pasa con muchas personas, muchos empresarios, músicos independientes y demás. No saben qué hacer porque todo cambió. Hace muchos años tomamos la decisión de hacer música así nos corten la luz. Y aunque los golpes de la vida sean fuertes, toca pararse y seguir. No nos podemos quejar.

“La lucha de nosotros como músicos siempre ha sido ser vigentes”

¿Cuál es el combustible de ustedes para seguir creando aunque les puedan cortar la luz?

El Barragán: La música se fusiona con todo. Hablar solamente de un género es muy difícil. Hicimos un largo camino en el rap y siempre lo nuestro se ha identificado con una mezcla con el folclor colombiano. Con esta canción nos fuimos un poco hacia el trap. Lo que nos mueve a nosotros es el poder de la terquedad. Creo que es un poder del barrio y de muchos: ser terco. Nos mueven las ganas de hacer, porque los ‘likes’ se van y los seguidores pueden seguir o irse, pero las ganas que uno tiene nadie se las puede quitar. Esa energía. Como en el video uno levanta al parcero y el parcero lo levanta a uno.

Yoky Barrios: Esa es la resistencia y la resistencia es rebeldía. No abandonar el sueño.

El Barragán: Entender que uno nunca avanza solo y por eso lo mostramos. Esa historia de que a veces te caes, te levantas, y cuando alguien cae, tú lo levantas. Ese es el mensaje que queremos enviar al parche. Uno tiene que estar ahí, firme con los parceros y ayudándonos para que podamos crecer todos.

¿Qué vendrá en Sabor de barrio en cuanto a lírica, beats y videoclips?

Yoky Barrios: La lucha de nosotros como músicos siempre ha sido ser vigentes. Por qué negarse a los cambios musicales y nuevos sonidos, por qué cohibirse y quedarnos en que mi estilo es rap ochentero, no, no, no. Seguimos creciendo, aprendiendo y aceptando los nuevos géneros.

El Barragán: Se van a sorprender más con el tema que sigue porque vamos a hacer ‘afrodespecho’. Todos los sencillos que vamos a sacar llevan una investigación sobre el sabor del barrio, entendiendo que el barrio puede estar en el norte o en el sur. Barrio es barrio, donde hay pavimento, gente que se reúne. En esa investigación estamos trabajando con los diferentes ritmos que llegan a la cuadra. Lo que viene con Sabor de barrio tiene trap, ‘afrodespecho’, buena trompeta, buena rumba y buen goce porque es importante bailar, pero también trae algo para la cabeza.

Yoky Barrios: Se viene dembow, buen hip hop y muchas cosas. Solamente resta que la gente vaya a escuchar. Ya los amenazamos (Risas).

Ya son 20 años ¿Qué ha sido para los dos lo más difícil de mantenerse todos estos años juntos en la música?

Yoky Barrios: Lo que muestra el video, esas caídas. Uno siempre quiere salir invicto a todo.

El Barragán: Aprender a perder. Reconocer que cada quién tiene su estilo, su forma de hacer las cosas porque ese es el secreto de llevar 23 años de amigos y ahora súmele trabajar juntos. Lo más difícil es ser capaz de respetar al otro y entender lo que el otro hace para complementarnos. Más difícil que eso es que te metan en la cabeza que no puedes.

Yoky Barrios: Yo creo que lo más difícil ha sido pagar la luz. (Risas).

Les pregunto sobre sus otras pasiones distintas a la música. Mientras Juan Pablo Barragán -también actor- está a la expectativa de que se estrene la serie El robo del siglo -de la que hace parte del elenco-, Yoky Barrios habla de la nostalgia de estar alejado de los escenarios y de no poder jugar microfútbol, su otro vicio, como me lo hace saber.