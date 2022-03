ENTREVISTA: Mala Bengala, una mezcla de psicodelia y sonidos sintéticos

Aunque Daniel Montes es manizaleño de nacimiento, hace 17 años vive en Bogotá y hace algo más de un lustro conformó su proyecto de Mala Bengala, agrupación que hará presencia en el FEP (Festival Estéreo Picnic) el domingo 27 de marzo a las 4 de la tarde en el escenario del Banco de Bogotá. Pablo Escallón, Daniel Nassar y Jéfferson León completan la banda.

Daniel define Mala Bengala como una banda cuya una columna vertebral está conformada con sintetizadores y sonidos computarizados; sin dejar de lado las guitarras con un estilo pop que se acerca a la psicodelia. Los referentes más cercanos provienen del rock latinoamericano, en especial de la era que lideró Soda Estéreo o Caifanes, además de lo ‘indie’.

Durante algunos minutos, Daniel estuvo conversando con Confidencial Colombia sobre lo que viene musicalmente con la banda y sobre lo que tienen preparado para el FEP. A continuación lo que nos dijo.

¿De dónde proviene el nombre de Mala Bengala?

Es por la sonoridad. Cuando quería bautizar el proyecto me imaginaba dos palabras que rimaran o combinaran bien y terminó saliendo. En cuanto al fondo, hay muchas cosas con este sentimiento de Bengala, en Asia. La verdad te hablaría mucha mierda si te digo que tiene algún significado, porque es 100 % sonoridad.

Ustedes sacaron un doble EP hace unos años ¿Ya están cocinando el álbum de estudio?

Ahorita en el 2020 y 2021 hemos estado lanzando unos sencillos que estamos compilando para lanzar un álbum después del FEP.

¿Este álbum lo grabaron durante la pandemia?

Unas canciones las grabamos antes de pandemia. Durante el 2020 sacamos tres sencillos, en 2021 otros tres y ahora tenemos otras tres canciones que van a estar presentes en ese larga duración. Ha sido un proceso largo e interrumpido por la misma pandemia.

¿Cómo se enteraron que iban a estar en el FEP?

Estaba acostado en mi cama y me llegó un correo. Todo se dio porque nosotros participamos el año pasado en un festival más pequeño, Hermoso Ruido; pero fue más ruedas de prensa, reuniones con gente de la industria y nos conectamos con el FEP. Ellos nos dijeron que les gustaba mucho nuestra música. Y de sorpresa, 15 días después quedamos escogidos. La emoción no cabía en mí. No te puedo explicar esa sensación de ese sueño cumplido.

Ahora viene lo difícil que es ir a romperla en el FEP…

Sí, eso se sabía desde el primer día. Tenemos que llegar con un show bien montado. La idea es presentar este álbum que vamos a lanzar completo que se llama No somos lo de antes. Habrá muchas luces y color que es lo que representa Mala Bengala.

*Foto: Cortesía

