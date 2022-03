ENTREVISTA: Duplat, el artista que quiere llevar la batuta del pop colombiano

Daniel Duplat está dispuesto a cargar con la responsabilidad de llevar la batuta del pop colombiano. Él, músico y matemático de profesión, cuenta con dos EP’s a cuestas (Sentido común y Cielo) y dos álbumes de estudio (Sobrevivir y Espuma).

En sus trabajos es inevitable no notar la potencia con la que Duplat interpreta su piano y la melodía del saxofón, que se funden con los sonidos sintéticos y letras existenciales que mayoritariamente abordan el desamor, aunque también trabaja la introspección constantemente.

En su influencia se nota la marcada huella de Gustavo Cerati y Charly García. Ahora espera tener una presentación notable en el FEP (Festival Estéreo Picnic) el viernes 25 de marzo, justo antes de IDLES en el Escenario Adidas.

Confidencial Colombia estuvo hablando con él sobre su propuesta musical y sobre lo que tiene planeado para el FEP. A continuación lo que nos dijo.

En su descripción de Spotify habla de su propuesta como C-Pop jugando con lo del K-Pop, pero colombiano. Ya en serio ¿Cómo describe lo que proyecta tu música?

Yo ahí estoy mamando gallo, porque me parece guevón que la gente… O sea, la cantidad de géneros que existe es ridícula y muchos son como: “yo hago post-punk, cloud-wave o acid-trap”, y parce, es ridícula la cantidad de vainas. Así que me parece que los artistas no podemos ser tan serios en nuestra forma de comunicarnos, y yo en vez de poner que mi música era difícil de clasificar, puse cualquier maricada. Hay que tener sentido del humor, nada me raya más que la gente seria o que mira siempre como un culo. Entonces sí me gusta mantener un tono ligero con todo lo que hago.

Pero para quienes no conocen a Duplat ¿Cómo describiría su música?

Soy pianista, toda la vida tuve esa formación, la he tenido y sigo ejerciendo el hermoso piano clásico. Es mi forma de integrarlo con la música pop. En este momento lo llamaría pop alternativo, pero tengo una fuerte intención de recuperar las estéticas ochenteras y arcaicas de los clásicos del piano. Siento que en Latinoamérica hay grandes cantautores pianistas, pero en Colombia es un hueco, con todo respeto para mis colegas, hay pocos. De momento se me ocurre Miguel Rico, que sé que es un duro. Pero el pianista popero y periquero no existe en Colombia. Quiero coger esa vacante y hacer pop con piano: clásico, nítido y legible, aunque con buen gusto. No quiero hacer música pedante, ni pretensiosa, sino algo muy simple. A parte del FEP voy a sacar un disco que se llama Autogol, que tendrá pop fácil de entender, digerible y clásico.

En lo conceptual, ¿De qué va Autogol?

Es sobre cuando uno tiene las mejores intenciones y termina todo saliendo mal, pero con un tono mamagallista. No quería ponerle tragicomedia, sino algo leve. Cuando lo saque se entenderá mejor.

Se nutre de lo clásico ¿Cómo mezcla esa vibra para aportarle a la escena musical del país?

Es una cuestión de coger los principios generales de la música clásica, que a veces tiene claridad y es inteligible con una forma de tocar meticulosa. No se trata de hacer música elaborada, todo lo contrario, saco los principios generales y se aplican. No es que diga: “Aquí saqué un fragmento de Chopin y lo puse acá”. La verdad creo que esa influencia no se siente tanto, sino en el proceso de hacerlo.

Pero en el EP de Cielo uno podría asemejar algunos fragmentos del piano con el tono clásico.

¡Total! Creo que es diferente el toque que tiene el pianista jazz al clásico. El de jazz es más guapachoso y bohemio, el clásico lo imagino más a lo Elton John, que no venía del jazz. Y siento que ese sonido no es tan frecuente en la música colombiana y latina. De pronto se halla en Argentina y Chile, pero en Colombia hay influencias más desde lo folclórico y del jazz con lo afro, que también está bien.

Ya se viene el FEP ¿Cómo le avisaron que iba a estar y qué tiene planeado?

A uno le dicen 15 segundos antes de sacar el afiche. Estaba dispuesto a que no me habían elegido y me dijeron el día anterior. Mi intención es ir a sacarla del estadio. Me voy a llevar un piano de verdad -como debería ser- y un teclado porque para mí es esencial. Es un camello, pero quiero llevar un teclado fascinante que me conseguí, y hacer un espectáculo fino y elegante. No voy a ser un ‘rockstar’, porque ellos tocan en la madrugada. Uno está empezando y tiene que ir a demostrar que en Colombia hay nivel.

Le puede interesar: ENTREVISTA: Flavor Colectivo, la mezcla de sabores sonoros que tendrá el FEP

*Foto: Cortesía FEP