Entrevista | César Pinzón, la promesa del pop colombiano

Con motivo de su cumpleaños, el pasado 26 de agosto César Pinzón lanzó Tarde, su segundo EP. El artista colombiano colaboró con Santiago Cruz en este proyecto para el sencillo líder y homónimo al EP.

César Pinzón viene perfilándose como una de las promesas más importantes de Colombia en el pop. Su propuesta tiene la raíz en este género, pero bebe de otro tipo de fuentes como el reggae o la ranchera.

En el pasado, el artista radicado en Estados Unidos, trabajó con Kaia Lana para Playita En Tu Mar, canción que ya supera los tres millones de reproducciones en distintas plataformas. Él se describe como “la persona que va a decir lo que uno no se atreve decir o no sabe cómo decirlo”.

Confidencial Colombia se puso en contacto con César Pinzón para una entrevista sobre su carrera, su EP Tarde y lo que viene más adelante en sus proyectos. A continuación lo que nos dijo.

¿Cómo inició su acercamiento a la música?

César Pinzón: Tengo la fortuna de cantar. Lo he venido haciendo desde hace un par de años. Desde chiquito crecí con la música, mi papá es saxofonista sinfónico retirado. Él me influenció con boleros y música clásica. Mi primera tusa la pasé tocando con una guitarra que me regalaron y aprendiendo a escribir una canción para mí, porque no sabía cómo más superar la tusa. Como compositor para otra gente llevo tres años. Logré posicionar mi primera canción con Piso 21 y eso me abrió un montón de puertas para poder escribirle a más artistas colombianos y de Miami. Ha sido un proceso bonito y enriquecedor.

Playita En Tu Mar es su canción más importante ¿Cómo logró la colaboración con Kaia Lana?

C.P.: El trabajo fue demasiado orgánico. Nos presentaron nuestros equipos de trabajo. Hablamos, nos conocimos, nos juntamos y cuando le mostré esta canción, le gustó mucho.

¿Cómo fue la construcción del concepto de Samsara, su primer EP?

C.P.: Samsara es una palabra de origen hindú. Significa el ciclo de que todo muere y renace. En eso me basé para hacer cuatro canciones acústicas, incluyendo un cover de Manuel Medrano, con un bonito resultado. Lo que quería transmitir era la tranquilidad de la cercanía que generan las canciones acústicas. Samsara lo saqué con mi primera disquera y fue mi primer EP.

La propuesta musical que refleja está compuesta de distintos elementos y exploraciones ¿Podría decirse que aún está en búsuqeda de esa voz o su propuesta se basa en la exploración?

C.P.: Muchas personas piensan que al uno explorar es porque no se siente centrado como artista. Mi identidad es tener la libertad de explorar donde yo quiera y no tener la limitación. Soy pop, pero puedo explorar en ranchera como fue con Porque Sí, o explorar en R&B con Excesos y con reggae -que es mi influencia de escucha-. Mi propuesta es no limitarme y tener esas mezclas.

Hablando de Tarde ¿Cuál es el concepto o mensaje que quería difundir con el EP?

C.P.: Teníamos como concepto una compilación de todos los lanzamientos desde principio de año. Además de lo sonoro, hay un concepto visual a cargo de Mariana Hernández. En la historia de Tarde -y de la mayoría de mis canciones- es desamor; porque me fluye más, siento que puedo curar más corazones. Muchos años atrás me enamoré de mi mejor amiga y le dije que no estaba funcionando, que estaba en otra onda. Cuando nos empezamos a alejar yo dije: “Yo creo que sí, será que si vuelvo…”, y efectivamente era demasiado tarde. Cogí esa idea y la hice canción.

Hábleme un poco del arte de la portada que es algo oscura y significativa.

C.P.: La portada de Tarde reúne detalles pequeños de las canciones anteriores. Porque sí, Excesos y Navidad tienen detalles que están en el EP. Me identifico con la parte oscura de las personas y es porque cuando entras a Instagram, todo el mundo está perfecto, bien, con plata, con el corazón feliz y la realidad es otra. La realidad muchas veces es no estar tan bien. La música que estoy haciendo es para equilibrar eso, porque hay alguien más sintiendo esto y es normal sentirse así.

En Tarde trabaja con Camila Esguerra de Ventino, Santiago Cruz o Sebastián Yepes, entre otros ¿En qué estado está la unión de los artistas pop colombianos?

C.P.: Tengo el honor de compartir con gente maravillosa: artistas grandes y muy talentosos. Con ellos he tenido la oportunidad de escribir canciones y siento que es gente que tiene el gusto por la música comercial, pero les encanta la onda de cantautor con las historias. Todavía está eso para rescatar y Colombia está en un momento que lo quiere rescatar. Es disfrutar de la música que está sonando y equilibrarlo con la onda de cantautores.

¿Qué viene más adelante con César Pinzón?

C.P.: Estoy trabajando mis próximos sencillos para el álbum. Es un álbum en construcción y uno no sabe cuándo termina. Uno tiene la idea, pero de ahí a que pase con canciones que entran y salen. Siento mucha emoción de lo que vaya a pasar para lanzar mi álbum. También con las canciones que ya salieron pienso hacer algo en vivo en Bogotá o Miami, que me llena de mucha ilusión.

*Foto: Cortesía