El protagonista de la última gran película de Kiarostami, 21 años después

Behzad Dorani, actor iraní

“Sin lugar a dudas El viento nos llevará (1999) es una película para la historia del cine”, esto nos dijo el actor iraní Behzad Dorani, hoy con 58 años, ¿Cómo no estar de acuerdo?. Y es que después de admirar por enésima vez esta gran historia, se me dio por tratar de conversar con quien le da vida al personaje guía, el que nos utiliza como espejo durante una escena memorable y quien con algo de egocentrismo, recita poemas en medio de la simpleza de cada situación.

Me decidí y le escribí a Behzad Dorani. Le expresé mi admiración por el cine hecho en Irán, por la imprescindible obra de Abbas Kiarostami y por supuesto por su actuación en El viento nos llevará (The Wind Will Carry Us). Lo mejor no fue que me contestó sorprendido por el saludo de un seguidor latinoamericano, sino que me concedió una corta, pero significativa entrevista que hoy comparto con ustedes, estimados lectores de Confidencial Colombia.

Los que han visto la película (ya un clásico del cine de autor y disponible completa en Youtube) saben que me quedo pobre en adjetivos. Los que no, quedarán con la duda y fijo conocerán de unos diálogos con profundas metáforas y de una fotografía exquisita. Las críticas de expertos y valiosas interpretaciones las encuentran por doquier en páginas especializadas; la entrevista con el protagonista, 21 años después del estreno, aquí se las dejo.

Señor Dorani, un saludo desde Colombia. Además de ser actor, ¿usted también es director de cine?

Behzad Dorani: Hola, no soy un director de cine. Yo era primer asistente de cámara y he sido director de fotografía durante muchos años. Me alegró mucho cuando me hablaste sobre El viento nos llevará. Estoy listo para responder sus preguntas.

¿Qué ha significado esta película en la cultura iraní después de más de 20 años de estreno?

B.D: Debido al tema de la película, la vida y la muerte, todo el tiempo es interesante. Como usted sabe, algunas películas y libros no dependen de un tiempo especial. Mucha gente ve esta película una y otra vez para comprender cuál es el significado de la obra. Es una película que pertenece a la historia del cine.

B.D: Sobre la ubicación, fue increíble. Esta parte de Irán es maravillosa. Estuvimos allí unos 72 días. Tal vez el Kiarostami fue quien mejor pudo hacer una película con personas comunes y no actores, un genio. Fue tan meticuloso para elegir actores. Para el personaje de Behzad (también así se llama en la película), tomó alrededor de 2 años elegir. Debido a su habilidad, los personajes del doctor y la señora del comedor hicieron lo mejor que pudieron. Pero fue una experiencia muy difícil, llena de desafíos y también muy especial y atractiva para mi.

¿Esta actuación cambió su vida?

B.D: SÍ, después de esta película estuve en aproximadamente 6 películas más, entre ellas Redhead de Karim Lakzadeh e Invasión de Shahram Mokri. Pero estar con Abbas Kiarostami durante 72 días, de verdad cambió mi vida. La forma en que aprendí sobre la vida, y cuando una personalidad cambiaba, la vida profesional cambiaba. Traté de prestar atención a los detalles más que antes. Antes de esta película fuí camarógrafo durante 12 años. Trabajé en un grupo de cámaras con muchos directores iraníes famosos, pero Kiarostami fue un genio.

¿Qué le dicen los espectadores europeos y latinos cuando hablan de esta película?

B.D: A los europeos les conmovió mucho. A los japoneses les encantó. Nunca hablé con espectadores latinos. Nunca nos invitaron a América Latina

¿Dónde está Farzad (el niño co protagonista) actualmente?

B.D: Se mudó a una ciudad y nunca actuó en otra película. En mi página hay una foto de la casa, en el patio.

¿Cómo está usted actualmente?

B.D: Estoy bien, tengo 58 años y vivo en Teherán.