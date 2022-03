‘Encanto’ vence en los Premios BAFTA 2022

Después de haber triunfado en los Premios Globo de Oro y el National Board of Review Award, Encanto vence en los Premios BAFTA 2022 en la categoría de Mejor Película Animada.

La película de Disney inspirada en Colombia logró derrotar filmes como Flee, The Mitchells vs the machines y Luca, otra película de Disney.

Encanto se perfila para ser la gran ganadora de los 94° Premios Óscar que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo.

Entre otras películas destacadas, The power of the dog ganó Mejor Película y Mejor Dirección para Jane Champion y Will Smith venció en Mejor Actor por King Richard.

Para conocer la lista completa de los ganadores visite la página web dando clic aquí.

