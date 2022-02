‘Encanto’ alcanzó tres nominaciones en los Premios Oscars

Encanto recibió tres nominaciones en la edición 94 de los Premios Oscars. La película de Disney inspirada en Colombia logró sobresalir y estará compitiendo para la ceremonia que será el próximo 27 de marzo en Dolby Theatre.

La primera nominación que Encanto tuvo fue por Mejor Banda Sonora. Ahí competirá contra Dont Look Up, Dune, Madres Paralelas y The Power Of The Dog.

La segunda nominación vino por Mejor Película Animada. Tendrá que competir contra Luca, Raya And The Last Dragon, Flee y The Mitchels vs The Machines.

La tercera nominación de Encanto llegó en Mejor Canción por Dos Oruguitas: Después se enfrentará a Be Alive de King Richard, Down To Joy de Belfast, No Time To Die de No Time To Die, SomeHow You Do de Four Good Days.

