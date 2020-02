¿En qué anda la Negra Candela?

Graciela Torres, la negra candela

Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela, personaje en Colombia que genera odios y amores, en entrevista para Confidencial Colombia cuenta a que se ha dedicado luego de finalizar su etapa como presentadora del programa de entretenimiento del Canal RCN – En Exclusiva, reemplazo de El Lavadero en el mismo canal. La periodista dice que aunque le han hecho ofertas para que regrese a la televisión abierta, aunque no descarta la idea, por el momento prefiere la independencia.

¿En que anda la Negra Candela?

Graciela Torres – GT: Participo en el Programa Temprano es más vacano en Olímpica Estéreo con los temas de entretenimiento, por las tardes hago el programa A calzón quitao, que se transmite a través de la emisora virtual Radio On Line y los sábados hago Los cuentos de la Negra Candela en el Canal VIP.

¿Extraña el no estar en algún programa de los canales nacionales?

GT: Para nada. Con esta crisis tan impresionante que hay en los medios de comunicación, donde se cierran más y más los espacios es muy difícil estar y que se reconozca la labor de uno como es debido. En el momento lo que está mandando es lo digital y es ahí donde hay que estar. Me he dado cuenta de lo poderoso que es esto.

¿El público televidente la ha enviado mensajes diciéndole que la extraña?

GT: Por supuesto. Hay de todo no lo niego. A uno lo descalifican con el argumento de que está muy viejo, pero, al igual que pasa con periodistas muy consagrados como los que se dedican al deporte como Iván Mejía o como Hernán Peláez, a quienes se les tilda de ancianos, pero bueno, y ¿Dónde están quienes los pueden reemplazar? Aquí pasa lo mismo, entran muchos pero figuras nuevas que se sostengan en el tiempo y que uno pueda decir, este es, no hay. Entonces, toca volver a traer a los que se menospreció porque tienen muchos años.

¿Le han hecho propuestas para que regrese?

GT: Claro que sí y esta semana precisamente recibí una. Es un poco difícil porque uno se acostumbra a la independencia a nivel de pensamiento, de contenidos, de manejo de la información. Cuando se puede tratar temas sin recibir ninguna presión y hacerse responsable de lo que dice es mucho más fácil y se disfruta más el trabajo, que cuando se debe consultarle a diez filtros. Por ejemplo, cuando se trabaja en un canal nacional, adivine cuantos están por encima de uno, opinando sobre lo que se debe decir y lo que no se debe decir.

¿Se ha sentido relegada a espacios pequeños por el hecho de no estar en canales nacionales y teme que el público le haya olvidado?

GT: No creo que el público me haya olvidado. Acabo de regresar a mi programa en Radio On Line y encontré una cantidad de mensajes preguntando que cuando comenzaba. Claramente el poder de un canal nacional es muy grande. Estamos hablando de televisión abierta que llega a todas las regiones del país y te crea una popularidad y una inmediatez, pero yo no lo extraño. Sigo diciendo lo que me provoca y por otro lado, debo decir que yo no crecí en la televisión, la Negra Candela se hace en la radio.

Una nueva generación conoció a la Negra Candela por el programa El Lavadero del Canal RCN, ¿ha recibido mensajes de esas personas que la vieron por primera vez en la televisión?

GT: Si claro, no todos porque como te digo hay a quienes uno le gusta y hay a quienes no. Lo que sí puedo decir es que la gente extraña al Lavadero porque fue un programa que duró diez años al aire, bastante divertido, que reunió a una serie de elementos que le gusta al pueblo, que es para lo que se hace la televisión. Este medio no se hace para la élite, sino para el ciudadano del común que no tiene opción de ir a jugar golf o pasar un fin de semana en Miami,

etc. Las nuevas generaciones me dicen “yo la veía porque mi mamá no se perdía su programa”.

Los temas de farándula no son fáciles de abordar y no es un asunto del que haya mucho que decir, ¿cómo hace la Negra Candela para siempre estar informada y tener datos que muy pocos logran?

GT: Uno tiene que estar actualizado y como dicen los muchachos, hay que reinventarse. Nunca me he desvinculado del tema de entretenimiento a pesar de que no tener programa en un canal de televisión abierta. En un evento en Cali un ciudadano se me acercó y me dijo, “por ti tuve que comprarle a mi mamá un celular de alta gama, porque mi mamá no quería perderse tu programa en Radio On Line”.

¿Los artistas nuevos y veteranos aun le tienen miedo a la Negra Candela?

GT: (Risas) Cuando comencé en el periodismo de entretenimiento, eran los tiempos de la economía subterránea. Había temas ocultos en donde estaban involucrados personajes del narcotráfico a los que la farándula no era ajena. Cuando eso se comenzó a conocer, tuve la oportunidad de escudriñar en cosas que contar, investigar y sacar a la luz pública, cosa que a muchos no les gustó, que es un hecho que me llena de orgullo porque mi trabajo en periodismo incomodaba, lo que me demostró que lo estaba haciendo bien. Es que el periodismo no se hizo para agradar, ni para ganar amigos, sino para investigar hechos y revelarlos, así incomoden.

¿Cómo califica ese periodismo de entretenimiento que se hace actualmente en Colombia?

GT: Creo que ha bajado su calidad, esto no tiene grandes contenidos, ni grandes ídolos y los que han tratado de hacer son personajes muy débiles. Por ejemplo, Jessi Uribe gran cantante, pero cuantos años se llevó tratando de llegar a donde está y se han concentrado más en sí es o no es novio de Paola Jara. No trabajan sus cualidades como cantante. Estamos haciendo ídolos como Epa Colombia que es un personaje nefasto, que envía mensajes negativos. Son ídolos con pies de barro.

¿Cree que las presentadoras de temas de entretenimiento, en su mayoría modelos de pasarela, hagan bien su trabajo?

GT: Puede que registren bien en las cámaras pero su trabajo no es bueno. El facilismo de internet no está matando, cuando en Colombia dentro de la farándula hay muchas historias. Creo que está equivocado el concepto de ser una estrella para estar ahí. Para mí la estrella es la que tiene talento, no la que va a un gimnasio o a una sala de cirugía y sale con medidas 90 -60 -90. Es talento, trabajar desde abajo, investigando, leyendo.

¿Qué le dice a ese público que puede no quererla mucho pero que siempre pregunta en que está la Negra Candela?

GT: A ese público que no me quiere, le digo “gracias por no quererme” y a los que me quieren, “muchísimas gracias por quererme”. Uno tiene que mirar más allá de lo que ve, tiene que tener perspectiva, saber diferenciar el oro del oropel. Ahora los ídolos son los influencers, los que manejan las redes ¿Cuál es el mérito para ello?, ellos son los nuevos periodistas, son los que manejan la opinión vendiendo o promoviendo una cantidad de productos que ni ellos mismos saben que son.

¿Si le proponen regresar al Canal RCN lo haría?

GT: Lo pensaría bastante. He recibido ofertas, pero adoro la independencia que tengo en estos momentos.