“En los barrios populares de Cali se escucha salsa todos los días”: Manyoma

Casi un año pasó para que Manyoma Brothers lanzara su álbum debut que titula Soy la generación. El trabajo se perfila como uno de los proyectos de salsa colombiana más interesantes del año.

La orquesta está conformada por la herencia de los Manyoma, un apellido que en Cali evoca salsa por dónde se nombra. Manyoma Brothers se forjó hace más de un lustro con la segunda generación salsera de los Manyoma entre los hijos de Hermes, Henry y Wilson.

Durante los últimos años, la orquesta estuvo estrenando una serie de sencillos y a finales de septiembre hicieron el lanzamiento oficial. “Nos dimos el tiempo para perfeccionar cosas, meter otro tema que no estaba. Había que hacerlo con paciencia para que todo saliera bien”, señala Adalberto Manyoma.

Soy la generación es un disco que incluye temas románticos, pero también para el disfrute en el goce, la rumba y la pista. Consta de 11 canciones con una duración de 44 minutos. Además tiene dos colaboraciones de renombre con Robertón de Los Van Van de Cuba y Adalberto Santiago. Confidencial Colombia habló sobre el álbum con Adalberto Manyoma, líder de Manyoma Brothers. A continuación lo que nos dijo.

¿Cómo ha sido la recepción de Soy la generación en sus primeros días?

Afortunadamente los comentarios han sido buenos. Solamente el lanzamiento en plataformas nos dejó dos canciones en muchas listas. Hemos estado haciendo unas actividades en vivo donde lo hemos estado tocando y la aceptación ha sido muy buena. Estos dos temas no los teníamos muy incluidos en el repertorio, pero nos fue bien porque son de un corte más romántico. Con el videoclip de Traigo la alegría la gente quedó contenta.

El disco muestra una variedad interesante en ritmos ¿Cómo se hizo la creación del concepto con tanta variedad?

La salsa es el conjunto de una serie de ritmos. En los 60 uno hablaba de pachanga o charanga, pero estaba el son y el guaguancó. Esos sonidos tradicionales los incluimos, les tratamos de dar un sonido más moderno y los vinculamos al sonido de salsa. Ahí está la parte rumbera y la romántica. Muchas veces cuando vas a una fiesta que está muy arriba, necesitas momentos para la pausa y apretar… La música te sirve para modular las emociones y el trabajo está muy enfocado hacia esa parte.

Hablemos de las colaboraciones porque en primera instancia está Robertón de Los Van Van de Cuba ¿Cómo conectaron con él?

Él es un gran amigo mío. Tenemos una amistad de más de 10 años. Nos conocimos en la feria hace mucho tiempo. Él me ha invitado a conocer Cuba, a ver cómo se desenvuelve el proceso de la cultura allá. Cuando iniciamos el proceso de formación del grupo, él me dijo que contara con él y coincidencialmente la oportunidad se dio en la pandemia. Los Van Van son un grupo que regularmente trabajan casi nueve meses del año por fuera en gira. Esa pausa me sirvió para decirle a “Rober” que teníamos un tema y le preguntamos si quería trabajar con nosotros. Él muy amablemente lo hizo desde Cuba y salió Vengan ya, que es salsa tradicional fusionada con cumbia.

¿Y con Adalberto Santiago?

Con él se dieron una serie de coincidencias del destino. Nos conocimos con él hace casi 8 años de forma fortuita. Nos encontramos por fuera de la música y como mi nombre es por él, yo le comenté, le dije que me llamaba Adalberto por él, no me creía y me pedía el documento. Allí comienza una amistad llamativa y en el 2020, cuando se liberaron algunas restricciones de la pandemia, él vino a hacer una presentación en Cali. Nos reunimos y le dije que estaba haciendo un tema que él hizo hace 50 años –La flor de los lindos campos- con un arreglo distinto. Estábamos en él hotel, escuchó y me dijo: “esto me gusta, yo quiero estar allí”. De inmediato nos fuimos al estudio a grabar el tema y al otro día nos fuimos a grabar el video. Hasta el sol de hoy él está muy contento porque es uno de los representantes de la salsa dura y de Fania que están vigentes, en buen estado de salud y le ha servido el movimiento de las nuevas generaciones. Lo que él dice es que las nuevas generaciones debemos seguir haciendo música para que el género no envejezca ni muera. Tenemos una tarea muy difícil, porque es tratar de mantener ese legado vigente a través del tiempo.

¿Cómo se ha dado esa renovación de los representantes de la salsa caleña en Colombia?

Cali acogió la salsa como propia hace más de 30 años e hizo que surgieran muchas orquestas locales, algunas se mantuvieron y otras desaparecieron, pero se conjuga el baile con la música. Hay academias de baile y casi que todo el tiempo tratamos de movernos en un ambiente salsero todos los días. Ya no es la misma fuerza que había en los 90 con actividades de lunes a lunes. Había el lunes del Parador, el martes de Siboney, el miércoles de Juanchito, el jueves en el Village Game, y muchos sitios más. Al Cali ser hoy una ciudad más grande ha acogido otros géneros, pero la salsa en los barrios populares se escucha todos los días. La cuestión es que los grupos nuevos sigamos abriendo un espacio en el cual nos puedan visibilizar, porque está el rezago de lo que se hizo hace más de 30 años. Buscamos que las personas a las que les gusta la salsa se inclinen por nuevos grupos que están haciendo cosas muy interesantes.

¿Cómo se dio el ensamble con Swing latino?

Con el video que grabamos en El Mulato Cabaret, donde Swing Latino presenta sus shows. Ellos se quisieron vincular a una presentación que tuvimos. Nosotros queremos vincularnos como un acompañamiento. En diciembre ellos hacen Feria a la Calle, así que cierran la calle, tocan las orquestas y en la noche tienen el show en el cabaret. Seguramente nosotros vamos a hacer la apertura de ellos en la verbena, atraeremos la gente y la llevamos al cabaret.

¿Qué más viene con la orquesta?

Estamos en proceso de circulación. Desde junio de este año hemos estado haciendo actividades de por lo menos una vez al mes. Hemos estado en Manizales, dos actividades en Cali. Estuvimos en Bogotá, vamos a hacer una presentación en Cali, una presentación en Caldas, en Yumbo, la Feria de Cali. Buscaremos Feria de Manizales, Carnaval de Riosucio, Carnaval de Negros y Blancos en Popayán y Pasto y después buscar más a nivel nacional para que las personas empiecen a distinguir este trabajo.

*Foto: Cortesía