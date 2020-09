Tomada de internet

Después de 15 temporadas, Sobrenatural ha llegado a su fin. Integrantes de una de las series más longevas al aire se despidieron de la producción. Su última temporada se estrenará en noviembre y el 19 de ese mes se emitirá su último capítulo.

Los últimos capítulos de la serie protagonizada por Jensen Ackles y Jared Padalecki no pudieron rodarse porque en medio de él llegó la pandemia del COVID-19 y se suspendió. A continuación dejamos lo que los actores expresaron en sus redes sociales.

Jared Padalecki, protagonista: “Escribo esto mientras me dirijo a mi último día de Sobrenatural. Será mi último día como Sam Winchester. Obviamente, mi cabeza está dando vueltas y mis emociones son estratosféricas, aunque todavía queda un poco de tiempo en el reloj. Muchas gracias a todos por la increíble cantidad de amor y apoyo que nos habéis dado en estas últimas horas”.

Jensen Ackles, protagonista: “Desperté a las seis de la mañana. Esa alarma fue de las más duras. Hoy es el último día de un viaje de 15 años. Uno que ha cambiado mi vida para siempre. Para aquellos con quienes he trabajado en este viaje y para aquellos que me han visto y apoyado, nunca entenderán mi gran aprecio hacia ellos. Un gracias no lo cubre todo. Simplemente no hay palabras”.

Eric Kripke, creador: “Esta fue la primera escena de Sobrenatural que rodamos. Hoy será la última. Estoy agradecido y los quiero a todos más allá de lo que pueden decir las palabras”.

Le puede interesar: Netflix da a conocer sus estrenos para septiembre