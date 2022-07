El rapero JayDaYoungan fue asesinado en Estados Unidos

Este miércoles en altas horas de la noche se dio a conocer la noticia de la muerte del rapero JayDaYoungan. El artista recibió múltiples disparos en Luisiana (Estados Unidos), su lugar de nacimiento.

Según los reportes de los medios locales, el rapero de 24 años y su padre fueron atacados con armas de fuego.

“El Departamento de Policía de Bogalusa recibió una llamada de un tiroteo en la calle 600 de la Avenida Superior. Oficiales respondieron y encontraron que una víctima había sido transportada por la policía a nuestra sala de emergencia de Lady of the Angels. Otra víctima, todavía en la escena, fue críticamente herida y fue tratada en la escena por el servicio médico a OLA ER. su condición no puede ser publicada en este tiempo”, fue el comunicado emitido por las autoridades.

Según la información que se conoce, este tiroteo estuvo relacionado con otro que sucedió un par de horas después en inmediaciones al primer tiroteo. En ese caso reportaron que un vehículo fue atacado con armas de fuego, pero los ocupantes salieron ilesos.

El asesinato de JayDaYoungan, cuyo nombre de nacimiento es Javarius Scott fue confirmada casi a la medianoche por las autoridades de Luisiana.

¿Quién era JayDaYoungan?

De 24 años, JayDaYoungan era uno de los raperos más prominentes de Luisiana. Recién se daba a conocer en el rap y ha tenido colaboraciones notables con raperos como Lil Durk o Chief Keef. También tenía líos legales por delitos como agresión, posesión de armas y drogas, y obstrucción a la justicia, entre otros.

*Foto: Instagram @jaydayoungan