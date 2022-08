El rap colombiano se enluta con suicidio de Métricas Frías

Este viernes a altas horas de la noche se conoció del suicidio cometido por el rapero antioqueño Santiago Marín, cuyo nombre artístico era Métricas Frías. La noticia fue dada a conocer gracias al perfil oficial en Instagram de Doble Porción, agrupación a la que él pertenecía desde 2015.

“Hoy no es un día normal, porque decidiste irte. Aunque no entendemos tu decisión, siempre vamos a amarte y nunca te olvidaremos hermanito… Tu familia siempre podrá contar con nosotros, porque tu familia es nuestra familia. Nos duele en lo más profundo no haber podido hacer más por ti”, reza el comunicado publicado por Doble Porción.

Le puede interesar: ¿Nueva pelea? The Game se mete con la hija de Eminem

Métricas Frías, con Doble Porción, hizo parte de una generación dorada del rap de Medellín en la última década, siendo uno de los más reconocidos y respetados. Con Moebiuz, sello al que pertenece, fue partícipe de discos considerados como clásicos por seguidores del género como Manzanas a la vuelta o Rap y Hierbas.

Durante su carrera también estuvo en el ojo del huracán luego de ser cuestionado por una serie de denuncias hechas en redes sociales por delitos sexuales.

Hoy sus colegas y seguidores lloran su partida temprana con el repentino suicidio que cometió. Sin embargo, el legado de Métricas Frías con Doble Porción quedará como testimonio de una de las mejores épocas que tuvo el rap de Medellín en su extensa historia.

Le puede interesar: DJ Khaled arma ‘Dream Team’ del rap para ‘God Did‘

*Foto: Instagram @metricas_frias_dp