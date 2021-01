El nuevo álbum de Zayn Malik ya tendría fecha de lanzamiento

Foto: @Zayn

Aunque se sospechaba que Zayn Malik iba a estrenar álbum en enero de este 2021, aún no era claro. Sin embargo, salió un preventa de Nobody Is Listening, álbum que sería estrenado este 15 de enero.

Asimismo, el cantante publicó desde su cuenta de Twitter un video que sugiere que mañana saldría un sencillo y se trataría de Vibez.

De acuerdo al sitio Pop Crave, el álbum estaría compuesto de 11 tracks y sería su tercer álbum de estudio desde que dejó de hacer parte de One Direction.

