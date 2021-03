La actriz Marta Liliana Ruiz en entrevista con Digber Enríquez, revela para Confidencial Colombia como ha sido su regreso al teatro y la forma en la que ha enfrentado las restricciones inherentes a la pandemia

¿Cómo fue para Martha Liliana Ruiz este año de recogimiento?

Marta Liliana Ruiz (MLR): Siempre he sido muy tranquila, emprendedora y que le gusta el hogar. Este año de recogimiento ha sido para ratificarme que estoy en lo correcto y que no hay nada mejor que el calor del hogar.

Desde hace una semana se reactivo e alguna forma el teatro presencial, ¿cómo fue reencontrarse con el público?

MLR: Bien afortunadamente, lentamente porque es muy complejo aun, la gente no quiere salir, la gente tiene mucho miedo y el aforo de un teatro que por ejemplo es de 360 sillas funcionando con solo 90 nunca va a dar el punto de equilibrio.

Los aforos tengo están reducidos al 30%

MLR: Si es así, están reducidos al 30% es lo que están permitiendo. Es muy complicado, pero nosotras seguimos allí en la lucha. Trabajamos normalmente en los teatros en ASOCIA, es muy complicado, honestamente te lo digo porque económicamente hablando, no da lo suficiente para llegar. Lo hacemos como un entrenamiento, pero no pretendiendo que de eso vamos a vivir o que vamos a recibir alguna ganancia porque es mínima, nuestra ganancia se redujo a un 20% comparado a lo que ganábamos antes. Realmente estamos trabajando casi por amor al arte.

¿Cómo artista entonces cual ha sido el aprendizaje?

MLR: Reinventarme, generar ingresos en medio de la dificultad, pues tienen que haber otras maneras, porque con nuestro arte y con todo nuestro trabajo no vamos a poder seguir y sacar a una familia adelante. Empecé un programa donde hago entrevistas todos los miércoles a diferentes personajes, allí también empecé a encontrar patrocinadores que auspician el espacio, ahora estoy trasmitiendo desde diferentes lugares y creo que era algo que quería hacer y se ha convertido ya no en la pasión, sino en la fuente de ingresos para una actriz. Estoy conversando, haciendo charlas con diferentes personajes, cosa que me encanta y me apasiona. Ahí vamos, en la lucha, lo interesante es que me descubrí para entrevistar a las personas, para charlar y ha sido una cosa muy agradable.

¿El programa “Que miércoles” apareció entonces como un bálsamo aliviador?

MLR: Si, en “Que miércoles” uno encuentra personajes conocidos desde el punto de vista humano, los artistas, los músicos, todos ellos tienen como una cara que es la que muestra al exterior, pero en “Que miércoles” abren el corazón y se convierte como en una charla entre amigos. Es muy lo lindo encontrar ese lado humano que hay detrás de los personajes, muchos de mis invitados al abrir su corazón hacia mí, lo abren hacia el público ese que no se espera ese tipo de confesiones, siempre tratando de encontrar lo positivo que hay en las personas.

¿Por qué eligió un miércoles?

MLR: Yo creo que es un día a la semana, que es la mitad de la semana y donde la gente dice, ¿bueno que es esto? y la palabra que miércoles acá es: ¡Que chévere! me gusta que los personajes permiten que yo me les meta al rancho.

¿Hay algún personaje con el que sueñes?

MLR: Por fortuna creo que he tenido a los mejores personajes de Colombia, mi primer programa fue con el Doctor, Horacio Serpa creo que fue un espaldarazo maravilloso, descubrí el lado humano de este personaje tan maravilloso y me dio muy duro su muerte. Creo que los personajes que voy teniendo en mente han estado en el programa, yo creo que voy a empezar a buscar a personajes internacionales, me gustaría entrevistar a un Fonseca y a un Andrés Cepeda porque los admiro profundamente como compositores y como intérpretes.

El programa incluso ya salió de su casa

MLR: Ahora hay distintos establecimientos que me dicen oiga hágalo desde aquí y hagamos un acuerdo, invite a los personajes a almorzar y así lo estamos haciendo desde hace dos meses, recorriendo los sitios gastronómicos de Bogotá y espero que lleguen muchos lugares más para poder visitarlos y compartir desde allí.

¿Esto hizo que sus redes sociales se reactivaran?

MLR: Por fortuna en la época de pandemia la gente comenzó a darle gran importancia a las redes sociales porque era la manera que teníamos de comunicarnos sin salir de nuestra casa, en Instagram cada vez tengo más seguidores, hay audiencia fija, que comenta, que pregunta, siempre están ahí, entonces es muy rico interactuar con las personas dentro de la entrevista, los que nos están escuchando pueden preguntar, pueden comentar, es bien agradable y bien amable.

¿Qué tiene esta temporada de Caliente, Caliente ya presencial?

MLR: Las menopaúsicas van variando pero el elenco es el mismo (risas) hay actrices que hasta que no estén vacunadas no pueden llegar otra vez al escenario, también hay teatros que digamos por la restricción no puede albergar a niños menores de catorce años, ni mujeres mayores de 60, para nosotras las menopáusicas ha sido un poquito complejo, pero bueno ahí estamos en la lucha y nos ha tocado estar con el elenco que nos permita funcionar de esa manera.

¿Durante la semana se presentan de forma presencial en dos plazas con Caliente, Caliente?

MLR: Si, “Caliente Caliente” se presenta en La Casa en el Aire restaurante show en la zona rosa los jueves y los viernes tenemos “Caliente Caliente 2” sin reglas. Antes La Casa en el Aire era un lugar de fiesta y ahora se volvió un restaurante show donde nos presentamos, la gente disfruta de la comida y cierra temprano

¿Solo las mujeres ven la obra?

MLR: No solo las mujeres sino los hombres porque es que en todas las familias hay alguien menopaúsico, bien sea la tía, la abuela, la mamá, a todos nos toca este tema y nos divierte sobremanera ver reflejadas a todas las menopáusicas. En las dos obras nos divertimos y nos identificamos y yo creo que los hombres no van condenar a las mujeres sino que van a decir, “no mija igualita a usted”.

-¿Cómo fue la experiencia presencial en Santa Fe?

MLR: Ver que la gente llega, escuchar al público, es alucinante, nosotros hicimos algunos trasmisiones de la obra en streaming , pero en streaming tu actúas pero no tienes la respuesta del público, habíamos también hecho el autoteatro, pero es muy difícil que haya comunicación entre el público y el actor, entonces en esta oportunidad estamos ahí, al pie del cañón, nos divertimos y creo que es muy rico, es muy lindo como volver a sentir que esta la gente a nuestro ladito y obvio, todos tienen todos los cuidados, dos sillas de por medio por cada grupo familiar y separación en las fila trasera y delantera, allí es donde se va el aforo, en crear el distanciamiento, pero no importa así haya 30, 40 o 50 personas, pues es el público que se animó a salir de su casa para ir a vernos y tenemos que entregarle lo mejor de nosotros.

Marta Liliana Ruiz es una mujer que no te detienes, ¿más proyectos en puerta?

MLR: Sí, actualmente arranco también con un podcast con Estados Unidos que se llama “Radiola TV” y es una radionovela y la gente puede ver como se está haciendo, es bien divertido tengo a oportunidad de estar con, Germán Escallón, Horacio Tavera y Julio Cesar Luna, entonces estoy muy emocionada también, esta semana es nuestro lanzamiento, nuestra grabación de los primeros capítulos y es una historia de Carlos Gustavo Álvarez, es muy, muy entretenida. También tiene una historia de acción que es en Turquía y es muy emocionante.

Un mensaje el público, ese que se quiere distraer con protección

MLR: El llamado es a animarse a salir, animarse a apoyar a las personas que estamos luchando porque se reactive todo el gremio artístico, les garantizamos todo el cuidado, desde la entrada al teatro, siguiendo las normas de bioseguridad y cumpliendo el distanciamiento y lo mejor de todo es que la risa cura todos los males, entonces hay que estar ahí en la jugada.