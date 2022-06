El itinerario y las recomendaciones del concierto de Louis Tomlinson

Este 3 de junio muchas personas cumplirán su sueño de ver a Louis Tomlinson en Bogotá. Su concierto que se llevará a cabo en el Movistar Arena logró agotar todo el aforo disponible. A continuación todo lo que debe saber si va a asistir al concierto.

Itinerario

A las 5 de la tarde se dará apertura de puertas en el Movistar Arena. A partir de las 8 de la noche la banda Sun Room hará su espectáculo de apertura y se prevé que Louis Tomlinson toque a las 9 de la noche.

Recomendaciones

No llevar armas, cámaras semi o profesionales, encendedores o alimentos. No se permite pararse en la silletería del recinto, se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales y no se permite el ingreso de mujeres embarazadas.

