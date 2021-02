El fin de una era, el dúo Daft Punk anuncia su separación

Tomada de internet

Daft Punk ha llegado a su fin. Este lunes el dúo hizo pública su separación por medio de un video de 8 minutos titulado Epilogue, extraído de Electroma, la película hecha por la agrupación conformada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

El extracto del filme es sobre el momento en el que Thomas le pide a Guy-Manuel la autodestrucción en medio de un desierto en el que ellos interpretan robots humanoides.

Los parisinos crearon un antes y un después en la música ‘mainstream’ a partir del house y la EDM. Tanto fue su hito, que llevaron a darle la columna vertebral a Yeezus, que es uno de los álbumes más importantes de Kanye West y también siendo artífices de éxitos con colaboraciones junto a The Weeknd en Starboy y I Feel It Coming. Sin embargo, el dúo se le recuerda Get Lucky como una de sus más grandes canciones.

Además de tener colaboraciones notables que artistas de talla mundial, Daft Punk cuenta con el único álbum de EDM en ganar la categoría de Álbum del año de los Premios Grammy con Random Access Memories -su último proyecto publicado- en 2014.

La última aparición en conciertos de los parisinos fue en 2010, y desde 2014 iniciaron los rumores sobre la separación de ambos. Aún no se sabe que rumbo tomarán por separado. La publicista de Daft Punk, Kathryn Frazier, confirmó en Pitchfork la separación.

