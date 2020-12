El filme colombiano ‘Terror en la laguna’, se estrena en cine

Cortesía

Después de casi 9 meses de espera, por fin se estrenará Terror en la laguna, filme que estaba programado para su estreno en cines en marzo, pero la pandemia lo imposibilitó. La película estará en las salas de cine desde el 17 de diciembre.

Rodada en el mágico santuario de la Laguna de la Cocha en Nariño, Terror en la laguna cuenta la historia de Malorie, una joven que ha escapado de un hospital siquiátrico y tiene recuerdos borrosos de sus últimos días. Ahora se refugia en la casa de los padres de Susan, su mejor amiga, quien además está desaparecida. Perseguida y con fantasmas que la acechan, se valdrá de la ayuda de un vecino para intentar descubrir qué pasó y dónde está su amiga.

“Hace rato quería hacer una película de terror que fuera muy controlada, con un equipo muy pequeño de producción y que además se rodara en La Cocha, una locación increíble. Sin embargo, no quería que ese mágico lugar fuera asociado con algo negativo, entonces busqué que diera la sensación de ser un lugar ficticio de Estados Unidos y en los años 90, para que así su protagonista estuviera incomunicada, no tuviera celular y no pudiera llamar ni textear”, explica el director Felipe Martínez.

Felipe Martínez después de debutar con Bluff y con comedias como Malcriados y Loco por vos ahora se inclina por el terror. El elenco lo encabeza Estefanía Piñeres (Distrito salvaje, La ley del corazón, Afuera del tiempo); Jose Restrepo (Malcriados, El Man del Porno, La balada de Hugo Sánchez, Siempre Bruja) y Carolina Cuervo.

Tráiler:

