El FEP entre los mejores 50 festivales según Billboard

Este martes se conoció un nuevo escalafón hecho por Billboard sobre los mejores 50 festivales del mundo. La sorpresa es que el Festival Estéreo Picnic de Bogotá está en el listado y es el segundo mejor de América Latina.

El evento que se realiza en el Campo de Golf de Briceño se encuentra en la posición número 32 superando festivales de renombre en la región como el Corona Capital (42) o el Vive Latino (40) de México. Solamente el Rock In Río de Brasil en la posición 19 supera al festival bogotano en el listado de los que son hechos en Latinoamérica.

“Estéreo Picnic es el Lollapalooza de Bogotá, una mezcla de artistas locales e internacionales con actos que se apoderan de un campo de golf a las afueras de la capital con una comunidad próspera y ‘Mecado Hippie’, que atrae fan a este montañoso festival. Trae equipo para la lluvia porque inevitablemente habrá mucha humedad con los torrenciales aguaceros que temporalmente sumerge al festival cada día”, reza la reseña hecha en el artículo.

A pesar de la advertencia para la prevención de lluvia, este 2022 no hubo lluvia en ninguno de los tres días del Festival Estéreo Picnic, que tuvo de cabezas de cartel a J Balvin, The Strokes y Foo Fighters, quienes no se presentaron por la trágica muerte de Taylor Hawkins horas antes de la presentación.

¡Paren todo! Hoy @billboard nos ha reconocido como uno de los 50 mejores festivales en toooooodo el mundo y estamos: 😭 pic.twitter.com/O061NRN1G4 — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) June 29, 2022

El mejor festival entre los 50 del escalafón fue el de Coachella, que se lleva a cabo en California (Estados Unidos). Este año dicho festival contó con las colombianas Karol G, Jessie Reyez y Ela Minus.

Le puede interesar: ‘Visiones del futuro’, el reciente testimonio de Superlitio