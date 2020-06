El Dj KhoMha presenta su más reciente producción

Robert Alzate (KhoMha)





El reconocido DJ internacional oriundo de Medellín Robert Alzate (KhoMha), en entrevista en vivo y en directo con Confidencial Colombia, habló sobre la manera como ha enfrentado el confinamiento por el Covid 19, para que su labor como productor musical no se vea afectada.

Alzate es un joven que a su corta edad ha realizado varias giras internacionales participando en el Transmission en República Checa, Ushuaia-Ibiza, Ministry of Sound- Londres. En su paso por Coldharbour se destaca dos Bus Tours de USA visitando más 26 ciudades tocando en los clubes más representativos de cada ciudad, participando además en los principales festivales del mundo tales como: Ultra Music Festival de 2014 y 2016, Tomorrrowland 2014 y 2016, Electric Zoo New York, Creamfields, A State of Trance, entre otros.

Es de los pocos colombianos que ha logrado una participación en Hollywood. Este hecho lo hace con su canción “Hydra” , elegida como banda sonora de la película “Wild Card”.

Fue nominado como el Mejor DJ Latino Americano por la revista mexicana EMPO en 2016 y en Colombia fue nominado en los Premios Shock como mejor propuesta electrónica.

Actualmente prepara la presentación de su última producción musical, realizada en medio de la pandemia del Covid 19, con la Banda Sinfónica Metropolitana de Medellín.