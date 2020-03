Dua Lipa y Bob Dylan lideran los lanzamientos de este fin de semana

Tomada de internet

La industria de la música no para a pesar de la crisis sanitaria que está viviendo todo el mundo con la pandemia del coronavirus COVID-19 Acá dejamos los lanzamientos más importantes del fin de semana.

Dua Lipa

La artista londinense estrenó su segundo álbum de estudio que titula Future Nostalgia. 3 años le bastaron para volver a lanzar un proyecto propio. Este trabajo cuenta con 11 canciones y una duración de 38 minutos Don’t Start Now, Physical y Break My Heart fueron los sencillos de este álbum.

5 Seconds of Summer

La banda de pop rock australiana estrenó este viernes el que es su cuarto álbum de estudio: Calm. El trabajo cuenta con 13 canciones que duran 40 minutos. Además, añadieron una versión deluxe con 3 canciones más.

Jessie Reyez

La artista canadiense estrenó su primer álbum de estudio: Before Love Came to Kill Us. El álbum sucede sus dos EP’s titulados Kiddo y Being Human in Public. Este nuevo proyecto trae la colaboración de los raperos Eminem y 6Lack.

Joyner Lucas

Tras casi 2 años de espera, Joyner Lucas lanzó ADHD, su primer álbum de estudio después de varios mixtapes de alta calidad. El rapero se convirtió en alguien reconocido en el género con su canción I’m Racist. Este trabajo cuenta con las colaboraciones de Logic, Chris Brown y Timbaland.

Bob Dylan

Casi 17 minutos dura la nueva canción que lanzó el premio Nobel de literatura Bob Dylan. Titula Murder Most Foul y se centra en el impacto mediático y cultural que ocasionó la muerte de John F. Keneddy, además de hablar sobre el declive de occidente.

