‘Dolor y gloria’ de Pedro Almodovar barrió en los Premios Goya

En 7 de las 16 categorías a las que fue nominada ‘Dolor y gloria’ fue ganadora del galardón de los Premios Goya, que se llevaron a cabo este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, España.

Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor protagonista, Mejor música original, Mejor guión original y Mejor actriz de reparto fueron las categorías en la que el largometraje de Almodóvar se llevó una estatuilla.

“Es una noche maravillosa… El cine es la experiencia más importante de mi vida, no percibo la vida sin seguir rodando”, declaró Almodóvar en la ceremonia.

Antonio Banderas por fin pudo lograr llevarse un Goya, a pesar de que tenia la estatuilla honorífica. Esto tras haber sido nominado 5 veces.

‘Monos’ que estaba nominada a Mejor película iberoamericana perdió ante la producción de comedia argentina ‘La odisea de los giles’, donde el colombiano Andrés Parra hace parte del reparto.

“Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Los mejores trabajos los que he hecho contigo”, expresó Banderas refiriéndose a Almodovar.

@antoniobanderasoficial, Mejor Actor Protagonista en el set @federopticos_oficial de los #Goya2020 📸 @papowaisman