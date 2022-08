DJ Khaled arma ‘Dream Team’ del rap para ‘God Did’

DJ Khaled ha vuelto en el remate del verano con un ‘Dream Team’ del rap para God Did, su álbum de estudio número 13. Como bien es sabido, el productor suele reunir lo mejor que hay en la industria musical para sus proyector musicales.

La nómina para este álbum la lideran Jay Z, Lil Wayne, Eminem, Kanye West, John Legend, Drake y Travis Scott. Sin embargo, también hay presencia del talento actual en el género con 21 Savage, Lil Baby, Roddy Ricch, Lil Durk o Kodak Black.

En total son 18 canciones con una duración de 58 minutos. El nombre proviene de uno de los ‘tracks’ en B.I.B.B.LE, álbum de Fivio Foreign. En dicho disco el productor dice: “They ain’t believe in us, God did / Ellos no creyeron en nosotros, Dios sí”.

Staying Alive con Drake y Lil Baby es el sencillo que apoyó el estreno de God Did. Después anunció la fecha de lanzamiento del disco y dio a conocer la portada.

“La lágrima representa lágrimas de alegría por las bendiciones de Dios. Dios, te amo mucho. Gracias por bendecir mi familia, mis amigos y mis seguidores. Cuando nadie creyó, tú sí. Te rezo a diario. Estamos aquí para hacer el trabajo de Dios”, expresó DJ Khaled sobre la portada del disco.

Con este lanzamiento, DJ Khaled espera llegar a la cima del Billboard 200, lugar que le fue esquivo con Khaled Khaled el año pasado, cuando quedó en segundo lugar.

*Foto: Instagram @djkhaled