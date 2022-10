Director de ‘Terrifier 2’ habla de los desmayos y vómitos de los espectadores

Octubre es el mes del horror y hay una película que se está robando la atención de los amantes del género. Se trata de Terrifier 2, filme que ha hecho que algunos espectadores terminen vomitando o desmayándose en las salas de cine.

“No quiero gente desmayándose o que sientan dolor durante la película, pero es surreal. Hay una notoria escena de asesinato, una escena con una sierra. Si vieron Terriefier 1 antes de esta sabías en lo que te estabas metiendo”, señaló Damien Leone a Entertainment News.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4

— Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022