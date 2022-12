Director de ‘Lupin’ estrena en cines ‘El Prodigio’

A las principales salas de cine del país llegó este jueves 22 de diciembre el estreno El Prodigio, una declaración de amor por la música dirigida por el francés Ludovic Bernard (Lupin).

La película es protagonizada por la nominada al Óscar, Kristin Scott Thomas (Four Weddings and a Funeral; The English Patient), Lambert Wilson (Matrix; Catwoman; Des hommes et des dieux) y Jules Benchetrit. En ella se narra la historia del director de un conservatorio de música que un día descubre a un joven de los suburbios con un talento especial para el piano y decide encargarse de su formación.

“Mientras estaba en la estación de Bercy, a punto de tomar el tren, escuché a un joven tocar el piano. Era un joven que, a primera vista, no poseía en absoluto los códigos de la música clásica, pero que tocaba maravillosamente un vals de Chopin. Fue un momento mágico. Me subí al tren y escribí sobre el pasado y el futuro de ese joven”, afirma Ludovic Bernard.

Para El Prodigio, el joven actor Jules Benchetrit contó con el entrenamiento de la virtuosa pianista francesa Jennifer Fichet; el actor Lambert Wilson hizo gala de su faceta de músico y cantante y la actriz Kristin Scott Thomas acudió a su destreza actoral para ponerse en armonía con ellos. Una historia que va in crescendo hasta un cierre que quita la respiración.

Sinopsis

Pierre Geithner, director del Conservatorio de París ve a un joven de origen modesto tocando el piano en una estación de tren, entonces decide seguirlo y rescatarlo en una redada policial. El director ofrece a cambio el servicio comunitario e invita a Mathieu a empezar una formación musical profesional. De la mano de la Condesa (Kristin Scott Thomas), una refinada y rígida maestra de piano, la experiencia genera tropiezos y enfrentamientos para los tres. Cada uno va develando miedos, frustraciones y anhelos que tenían guardados incluso para sí mismos. Una prueba que va a sacudirlos a todos, donde cada uno se convierte en el espejo del otro y durante la cual buscarán en la música las respuestas y el posible camino para revitalizarse.

Tráiler

*Foto: Cortesía