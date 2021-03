Cortesía

El año pasado el artista Didier Peña Betancur estuvo contagiado con COVID-19, fue hospitalizado y se temió lo peor, incluso le hicieron un certificado de defunción, pero lo que él dice haber experimentado fue un desvanecimiento y recuerda haber recibido un mensaje: “Tu y yo tenemos un pacto”. Hoy, el artista colombiano de 55 años -tras haber superado el contagio- estrena Tierra de fantasía, una exposición que se presenta en el Centro Comercial Palatino.

“Sentí una gran energía, una luz, un calor, no sé si me lo soñé, lo cierto es que me desperté y desde entonces he experimentado grandes cambios en mi vida. Yo lo llamo el señor Covid, que vino para enseñarnos a ser humildes, a disfrutar de la vida y a ser cautos”, expresa Didier, quien expone 42 obras en diversos formatos, materiales y técnicas.

Didier Peña Betancur fue criado en Pitalito, Huila, aunque nació en San Antonio de Atenas, Cundinamarca. A edad temprana encontró en la cerámica su entrada al mundo de las artes plásticas con una escultura que llamó Risitas, inspirada en un anciano del pueblo jovial que nunca perdió su sonrisa.

Su fascinación por las mariposas comenzó en 2017. Le asombró saber que algunas especies viven apenas 12 horas “y en ese tiempo hacen todo lo que tienen que hacer en esta vida… Las mariposas me inspiran por su belleza estética. Ellas son el mejor ejemplo de que debemos aprender a vivir en el aquí y el ahora, vivir un día a la vez”, señala.

Tierra de fantasía se puede apreciar en los 3 pisos del Centro Comercial Palatino de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Por su parte, Palatino planea otras muestras artísticas a lo largo de este 2021 para apoyar el talento creativo de hombres y mujeres afectados por la pandemia o que no encuentran espacio en las tradicionales galerías de arte.

