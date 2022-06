Diana Carol Forero: de las entrañas de la selva a las salas de la FILBO y el Hay Festival

Por: Samuel Whelpley

Soy una excombatiente. Y aunque tras 6 años en el proceso de reintegración, tengo clara una cosa: NO VOY A SER UNA DESMOVILIZADA TODA LA VIDA. Ahora cuento mi historia para tratar de luchar contra la estigmatización que con pleno conocimiento, sé sufren las 50.000 personas desmovilizadas en el país, que como yo, se esfuerzan día a día por salir adelante.

Retrato de una desobediente

He aquí las cicatrices psíquicas de una artista que se define como poeta de vereda. Me preguntarán qué de nuevo puede decir alguien que vive a 4 horas de la civilización. Bien, ella, “la que perdió sus vísceras y endureció su aliento en una sangrienta guerra contra sí misma” expone su voz de mujer, artista, madre y rebelde. Diana Carol Forero, se llama nuestra desobediente, que hoy nos brinda sus letras.

Podría pasar un buen rato contando cómo nos conocimos, nos decepcionamos, y finalmente nos aceptamos en un afecto común, pero esa no es la idea de estas líneas. Esta es la presentación de una mujer que ha sido muchas cosas en su vida: Escritora, poeta, guerrillera, desmovilizada, funcionaria pública, psicóloga en formación, esposa, madre, luchadora incansable, política aficionada. Una mujer que ha conocido dificultades, momentos de gran dureza, abandono, dueña de una rabia interior frente a lo injusto, pero que también es amorosa, devota de sus amigos y familia, amante de las matemáticas, estudiosa, fiel creyente del amor y de sus convicciones como motor de vida. Una historia que quizás sea la de muchas mujeres de este país, con la diferencia de que Diana ha gritado y luchado fieramente contra lo que considera injusto.

Entre la belleza y la crueldad

En esas luchas, ese Horizonte de sucesos, por un lado, está la íntima creencia de la autora en la bondad y la belleza del ser humano, y que nos merecemos algo mejor. Hay belleza en las matemáticas, una de sus debilidades, como la hay en la entrega del amor y su búsqueda: He habitado tantos cuerpos he besado tantas bocas Y siempre has sido solo tú. También, que hay que luchar por ello: Diana es consciente de la brutalidad y crueldad de la vida. A la manera de la frase de Marx sobre Hegel sobre la historia, primero como tragedia: “Me han partido en dos, Como un maniquí roto he quedado al lado del camino”. También como farsa: “Alguna vez fui un circo —de pueblo, claro—con escaso público Uno que otro curioso Algunos ociosos —morbosos los que más—deambulaban por mi toldo sin poder dar crédito a sus ojos y a mi pasmosa versatilidad”.

Una vida como tantas otras en este país que simplemente cierra las puertas a algunos por multitud de razones que se pueden resumir en palabras que suenan hasta consabidas: Injusticia, clasismo, machismo, discriminación. La diferencia es que Diana, nació con una voz rebelde que la obligaba a gritar, a luchar contra lo injusto, y su grito era como el de Reinaldo Arenas “te dan una patada en el culo, y puedo gritar. Yo vine aquí a gritar”. A Diana le dieron muchas patadas en el culo, y aún sigue gritando. En el camino se llenó de cicatrices, como las de este libro. Bienvenida esta voz necesaria, de una desobediente que se negó a conformarse.

Trayectoria literaria

Escritora del libro “Horizonte de Sucesos” que fue lanzado en la reciente versión de la FILBo realizada en abril. Invitada especial del Hay Festival Medellín realizado en enero, y al 32o Festival Internacional de Poesía de Medellín 2022, a celebrarse en julio próximo.

DC como sus amigos le dicen, nació en 1974, en los llanos orientales de Colombia. Es egresada del Taller de Poesía de la Universidad Nacional en 1993, del Taller de Escritores de la Universidad Central en 1996, y del Taller de Escritores Idartes en 2013.

Participó en CREA, Expedición por la Cultura Colombiana, en 1995, representando a Bogotá en modalidades de cuento y poesía. Finalista en Concurso de Poesía PRENSA NUEVA Ibagué 1996. Primer puesto en Concurso Virtual Zonal de Poesía “Mi verso y yo” UNAD 2013. Primer puesto en Concurso Virtual Zonal de Cuento “Pensamiento al Viento” UNAD 2014. Primer puesto en Concurso Nacional de Escritores SENA “Somos Paz y Reconciliación” 2015. Mención de honor en IX Concurso Universitario de Crónica 2017 Universidad Externado de Colombia. Primer Puesto en el XII Encuentro Regional de Escritores “El Llano y la Selva Cuentan”.

Tecnóloga en Gestión del Talento Humano, de 2014 a 2018 se desempeñó como apoyo técnico para procesos de reincorporación de excombatientes; entre 2020 y 2021 fue enlace para los programas de Prosperidad Social de la Presidencia de la República, para Santa Rosalía, Vichada. Actualmente es miembro de la Asociación de Mujeres Amasando Sueños, y representante de la Mesa municipal de Mujeres de Mesetas, Meta.