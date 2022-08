‘Del duelo al Ruedo’, una historia poliamorosa

Del Duelo al Ruedo, es una historia poliamorosa donde el tema predominante es el Duelo, pero no solo ese que tiene que ver con el desamor, el despecho, la ruptura, no. Este duelo romántico y demasiado humano, tendrá que ver también con el dejar ir, con entender el significado de la ausencia y sobre todo con ese ejercicio tan difícil del perdonar y perdonarse.

Es un sancocho de posibilidades amorosas con las cuales estamos seguros que se identificarán. Actuado y contado desde un formato bien telenovelesco, variado, crossover y muy versátil desde lo musical.

“Venimos al mundo a amar cosas que inevitablemente debemos dejar ir: personas, proyectos, creencias, autopercepciones entre otros. Un duelo implica que algo desaparece pero también que renace. Siempre estamos en cambio, por ende, siempre estamos de duelo en diferentes escalas y magnitudes seamos conscientes o no, renacemos, evolucionamos. Por ejemplo, entender que el amor no posee sino comparte, no reprime sino habilita, no contrae sino suelta, llegar a pensar así implica un duelo: El de soltar la costumbre de las viejas formas de operar”, !Que complejo! El duelo es un llamado a aceptar la inevitabilidad del cambio, comenta el director del show Milton López Arrubla.

Del Duelo al Ruedo, se presenta en Casa E. Borrero, a las 8 de la noche. Creada por el maravilloso grupo Colombiano Compañía Vulnerable, una agrupación dedicada a la creación escénica que ha contado con Artistas Nacionales, Chilenos, Argentinos y Mexicanos; fundada en Buenos Aires a partir del 2007 por el talentoso reconocido actor y clown Milton Lopezarrubla, muy conocido en el medio televisivo por su participación en producciones como “El man es Germán” la biotelenovela “Arelys Henao” y el concurso “la Tienda” (Cónsul Ladino). Adicionalmente, este fenomenal espacio contará también con la participación de Lesley Wolf, Alexa Winters, Camilo Colmenares, Lupe, Oscar Orduz, Camilo Zamudio, Maca Barbosa, Mindy Fire, Gaby Naral, Charlie Becerra, Andrés Mejía, Harold Solano, Felipe Gordo, Juan Pablo Patiño, Federico Brujas