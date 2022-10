Dapinty, la serie que representa a Colombia en los Emmy

Dapinty, Una Aventura Musicolor fue seleccionada como la única serie colombiana en los Premios Emmy para la categoría de Animación Infantil.

La serie sigue a un pintor, músico y explorador llamado Dapinty. Él viaja por Colombia con su compañero Miguel y Pincel buscando animales para pintar. En la producción se resalta la flora y fauna del país.

Varias sitios turísticos del país han sido referenciados en los capítulos que se presentan. Pueden verse lugares como Mompox (Bolívar), Parque Nacional Natural El Tuparro (Vichada), el Páramo de Santurbán (Santander), Bahía Solano y Nuquí (Chocó), Chiribiquete (Guaviare) o la Isla Providencia (Providencia).

“Nuestra responsabilidad es contribuir en el posicionamiento de la industria audiovisual colombiana ante el mundo y, con nuestra serie, llevar las banderas de un gran grupo de creativos y empresas colombianas, así como el esfuerzo institucional que han hecho los ministerios de Colombia por aumentar la producción y la calidad de contenido audiovisual y cultural”, cuenta Iván Vanegas, Productor Ejecutivo y representante del proyecto.

La serie es dirigida por Daniel Mejía y Alicia Molina. Adicionalmente, cuenta con el guion es de Miguel Vélez y se lanzó por intermedio de la productora Silverwolf Entertainment.

En el marco de la edición número 75 de los Premios Emmy, Dapinty, Una Aventura Musicolor tendrá que competir por el galardón contra Fumetsu no Anata E (Japón), Les Lapins Cretins – Invasion: Mission sur Mars (Francia) y Shaun the Sheep: Flight Before Christmas (Reino Unido).

