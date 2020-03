Publicidad

No es la primera vez que un héroe en la infancia de muchos termina envuelto en problemas con el consumo de drogas. Daniel Radcliffe, que se hizo famoso protagonizando la saga de Harry Potter, confesó en entrevista con BBC radio, cómo superó su adicción mientras terminaba de rodar esta saga.

“Si salía a tomar algo y me emborrachaba me daba cuenta de que llamaba mucho la atención… La única solución que se me ocurría era seguir bebiendo más para ver si se me olvidaba de que seguían mirándome”, expresó.

“Mucho de ese problema con la bebida ocurrió cuando se acercaba el rodaje de las últimas películas de Potter”

El actor confesó que tuvo apoyo de sus padres y de sus compañeros en la producción para superar dicha etapa. Señaló que al ver que muchos tomaban la opción de las drogas como una salida, él pensó que era un camino fácil, pero nunca pensó, ni fue advertido de las consecuencias que eso le traería a su vida.

“Mucho de ese problema con la bebida ocurrió cuando se acercaba el rodaje de las últimas películas de Potter. También cuando terminé de hacerlas, porque estaba en estado de pánico porque no sabía qué iba a ser de mi vida después de esta etapa. No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobrio”, expresó.

Hasta el pasado domingo, el actor británico contó su experiencias con las sustancias psicoactivas. La última participaciñon de una película fue en la francesa animada: Playmobil: The Movie, dirigida por Lino DiSalvo.

