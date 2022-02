Consejos imperdibles para viajeros: como hacer tus vacaciones lo más cómodas posibles

Viajar al extranjero en avión vez más es más normal. Es rápido, cómodo y se ahorra energía en el camino. En todo este proceso hay mucha emoción: ¡¡cómo no llegar tarde al ‘counter’, cómo no olvidarse de nada, si se permitirá el paso del equipaje de mano, si el equipaje no se perderá. Aquí te damos algunos consejos sobre cómo hacer que su viaje sea lo más cómodo posible.

Elige el mejor momento para comprar las entradas

Si encuentra unos tiquetes de avión increíblemente baratos desconfíe. Verifique todas las condiciones. Queso gratis, por regla general, solo está en una ratonera. A menudo, el bajo precio esconde costos adicionales o inconvenientes. Por ejemplo, resulta que no puede devolver el tiquete o llevar equipaje en el vuelo, tendrá que pagar extra por el equipaje o el check-in… o el horario de salida o aterrizaje es a hora poco comerciales y, por lo tanto, debe gastar dinero en un taxi.

Para ahorrar dinero y no meterse en problemas, le recomendamos comprar los tiquetes entre 104 y 29 días antes de la salida. Los precios más bajos de las aerolíneas suelen venderse algunos días antes de la salida. Por lo tanto, no es necesario perseguir promociones, solo necesita comprar sus tiquetes a tiempo.

La opción de elegir el tipo de comida también está disponible al hacer la reserva. Así que, si no quieres comer los sanduches habituales en el vuelo, tómate el tiempo de familiarizarte con la oferta de la aerolínea. Se pueden pedir menús vegetarianos, bajos en calorías, diabéticos o kosher en lugar del menú estándar.

Cómo llevar el equipaje ideal

Antes de volar, debe revisar cuidadosamente las tarifas de equipaje. Algunas aerolíneas consideran no sólo su peso sino también el tamaño de la maleta. Otras tienen principios sobre la cantidad. Puede resultar que sea más barato llevar dos piezas de 5 kg que uno de 10.

Las maletas se pueden envolver en plástico transparente para protegerlas. Pero hoy en día se pueden reemplazar con una cubierta de colores brillantes que mantendrá su maleta segura y le permitirá reconocer rápidamente su equipaje en la cinta.

También es mejor dejar de coleccionar stickers. Después de todo, los códigos de barras encriptan la información sobre el vuelo, por lo que si hay algunos stickers, el equipaje puede enviarse fácilmente por error a otro lugar. Pegue una tarjeta con su información de contacto en tal caso, aunque evite escribir la dirección de su casa: es una señal para los ladrones de que no hay nadie en casa.

¡¡Prepárate para tu vuelo!!

Si el vuelo es de más de dos horas, vale la pena llevar otros zapatos. Calzado cómodo. Los zapatos aprietan los pies y afectan la circulación sanguínea. Además, tus pies sudarán por el calor, lo que también provoca molestias. Sería una buena idea usar calcetines o medias de compresión en el vuelo. Debido a la diferencia de presión y posición estacionaria, sus piernas pueden hincharse. Y las medias especiales ayudarán a resolver este problema.

La mayoría de las aerolíneas tienen sus propias APPs. Puede descargarlas antes de su vuelo. De esta manera tendrá acceso al entretenimiento a bordo. Asegúrese de llevar toallitas húmedas en el vuelo y limpie los reposabrazos y la bandeja antes de tocarlos. Esto ayudará a reducir el riesgo de enfermarse después del vuelo. Después de todo, a veces el personal no tiene tiempo para desinfectar adecuadamente todas las superficies con las que los pasajeros entran en contacto.

Si cambia de Huso horario, inmediatamente después de abordar el avión, restablezca su reloj a la hora local de llegada. De esta manera, podrá adaptarse rápidamente a su nuevo entorno. También puede reducir el riesgo de perder su próximo vuelo si cambia de avión: todas las tarjetas de tiempo de los aeropuertos muestran la hora local.

Esperamos que nuestros consejos le ayuden a evitar sorpresas no deseadas durante el vuelo y pasar sus vacaciones con tranquilidad. ¡Buen viaje!