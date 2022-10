Conozca la colaboración de Amalia Andrade y New Balance

Amalia Andrade se convirtió en la primera latinoamericana en tener una colaboración con New Balance. La escritora e ilustradora hizo la entrega de sus primeras zapatillas y ‘tote bag’ con la legendaria marca.

“Aunque suene cliché esta colaboración con New Balance es para mi un sueño hecho realidad. Soy muy admiradora de la marca desde niña. Es una marca que me encanta porque es auténtica, sencilla, tiene una identidad clara y al mismo tiempo no le da miedo lanzarse a hacer cosas nuevas y a colaborar con diferentes marcas”, señaló Amalia Andrade.

El lanzamiento se da en el marco de la colección para mujeres que la marca siempre lanza para finales de octubre. Las zapatillas de New Balance en colaboración con Amalia Andrade tienen influencia en dos icónicos modelos: los 574 y los CT302.

Por otra parte, la ‘tote bag’ cuenta con una ilustración de su autoría y una leyenda que dice: “Más sueños, mas vida… Me dijeron que querer más estaba mal. No les hice caso”.

Confidencial Colombia habló con Amalia Andrade sobre su lanzamiento con New Balance. A continuación lo que nos dijo.

Está muy apegada al mundo editorial y a la ilustración. Ahora incursionas con las ‘sneakers’ (zapatillas) ¿Cómo fue ese reto?

Importante, porque hay una comunidad significativa de fanáticos alrededor de las ‘sneakers’, siendo yo una de ellas. Desde muy chiquita me encantan y fue un honor enorme. Espero haberle hecho justicia a los fans de la zapatilla.

Antes de entrar al diseño de su lanzamiento ¿Cuáles eran las zapatillas que de pequeña siempre tenía en la mira?

Las Jordan. Nunca tuve unas, pero soy una niña de lo 90 y obviamente las Jordan eran una cosa maravillosa. Recuerdo también las Nike de seis cámaras, pero genuinamente con New Balance desde siempre y por eso para mí es importante esta colaboración, porque ha sido mi marca favorita, sobre todo los 574: te sirven para caminar y al mismo tiempo si te los pones con un traje quedas elegante. Esos son mis tenis favoritos.

¿Dio miedo intervenir una zapatilla de una marca tan importante para usted?

Claramente dio miedito, pero la marca creyó en mí, me dio la libertad y eso fue muy bonito. Estoy agradecida con New Balance.

¿Qué manifiesto quería dejar con esta colaboración?

Si bien lo que hago está dirigido a todas las personas, la colaboración está enfocada en dos modelos de zapatos dirigidos hacia mujeres. Quería hablar de la autenticidad, porque las mujeres vivimos con un montón de imposiciones sociales y quisiera aprovechar para decir que nos salgamos de ahí, que sigamos cada una nuestro camino y olvidemos eso dentro de lo posible.

¿Le quedó gustando trabajar con New Balance? ¿Haría más colaboraciones?

Las haría todas. El sueño de mi vida -ojalá la vida me lo permita- es meterme a diseñar camisetas o intervenir tenis, sería algo muy ganador.

