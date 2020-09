Foto: Festival de Cine Francés

Del 1 al 7 de octubre se llevará a cabo la edición 19 del Festival de Cine Francés. Este año, el evento será atípico, pues se hará virtual por medio de distintas plataformas.

La Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá, CineplayMAX, Cineco/Plus y Cinema Paraíso On Demand serán las plataformas virtuales en las que podrán verse las 20 películas que se estarán exhibiendo.

Este festival estará dividido en dos franjas. En primer lugar está El futuro se cuida con nuevos cineastas destacados como Anca Damian con L’Extraordinaire Voyage de Marona, Stéphane Demoustier con La Fille au bracelet, Nicolas Vanier con Donne-moi desailes, Bruno Dumont con Jeanne y Christophe Honoré con Chambre 212.

Por otra parte, está la franja El pasado te cuida con títulos destacados como Les saveurs du Palais dirigida por Christian Vincent, It Must Be Heaven de Elia Suleiman, Asterix: le secret de la potion magique dirigida por Louis Clichy y Alexandre Astier, Lolo de Julie Delpy, 3 cœurs de Benoît Jacquot, La Villa de Guediguian y Papicha dirigida por Mounnia Meddour.

Consulte la programación en la página oficial del Festival de Cine Francés en cinefrancesencolombia.com.

