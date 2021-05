¿Cómo rescatar las artes en Bogotá en medio de la pandemia?, hablan los protagonistas

Foto: Oscar Sevillano

Las iniciativas que han pensado quienes se dedican al arte en sus distintas facetas en Bogotá para que su trabajo y sus empresas no decaigan mientras dure la pandemia del Covid19, no han dado los resultados esperados en la mayoría de los casos, por eso todos los días deben pensar en la manera de reinventarse para que sus esfuerzos no sean en vano.

En diálogo con Confidencial Colombia hablaron algunos de ellos, dedicados a diferentes artes, junto a la directora del Instituto Distrital de Artes – IDARTES, compartiendo sus experiencias, expresando además sus preocupaciones.

La actriz de televisión y teatro Marta Liliana Ruiz, confesó que los intentos por mantener el show del teatro en vivo, a través de experimentos como el autoteatro, no dieron los resultados esperados, en primer lugar porque este tipo de escenarios no se prestan para que el público espectador se conecte directamente con la escena y con el actor y en segundo lugar porque la gente aun siente miedo de salir. Además de esta prueba, se hizo también el teatro virtual pero que tampoco fue posible al tratarse de un arte que tiene una conexión con la gente únicamente si se hace en vivo.

“Hasta que la gente no esté vacunada va a ser muy difícil que los colombianos regresen a una sala de teatro”, afirmó.

El profesor de danza y gestor cultural para las localidades de Bosa y Kennedy Arturo Prado aseguró que les tocó asumir el reto de tener que responder a las danzas de manera virtual a pesar de no ser lo ideal y que además la pandemia echó para atrás muchos planes que tenían como organización cultural.

Por su parte el profesor de artes marciales Carlos Vanegas, confesó que tuvo que mantener sus clases y su escuela a pesar de la difícil de la situación porque su oficio incluye trabajo corporal por lo que la cercanía con el alumno es esencial.

La directora de IDARTES Catalina Valencia, explicó que a la administración distrital tuvo que cambiar mucho de sus planes con ocasión de la pandemia del Covid19, lo que les implicó la reducción del presupuesto y cambiar los proyectos, pero que hoy por hoy se mantienen los diálogos, los acercamientos con la mayoría de artistas en Bogotá en las diferentes facetas, lo que les ha permitido pensar en una oferta que responda a las circunstancias del momento y expuso los tipos de convocatorias que se han realizado y las que están por abrirse, invitando al sector a participar.

Reviva el diálogo en el siguiente link: