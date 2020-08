Colombiamoda 2020, la pasarela digital que recibió 220.000 visitantes

Inexmoda, continuando con su misión de transformar el negocio de la moda y conectarla con el mercado, le cumplió a la industria Textil-Confección y al Sistema Moda con Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda, estrenando formato 100% virtual.

Con ello evolucionó como plataforma comercial manteniendo su misma esencia y con una nueva consciencia, adaptada a la realidad actual.

Es así como los tres meses de conceptualización de Colombiamoda 2020 permitieron que desde ideas innovadoras, los negocios, la moda y el conocimiento se democratizara, reuniendo a través de www.colombiamoda.com cerca de 220.000 visitantes provenientes principalmente de países como Perú, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y México; y desde regiones colombianas como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Caldas y Atlántico. Una labor que fue posible gracias a los 69 integrantes del equipo Inexmoda, las 405 personas empleadas y las 85 entidades aliadas que se arriesgaron e hicieron realidad Colombiamoda 2020.

“La tecnología jugó a nuestro favor y se convirtió en la herramienta esencial para crear experiencias entorno a los negocios, la moda y el conocimiento, durante Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda. Fue una edición llena de retos y aprendizajes, hoy nos llena de satisfacción haber tomado la decisión correcta al transformar Colombiamoda, puesto que además nos permitió descubrir un camino lleno de oportunidades que merecen seguir siendo evaluados. Inexmoda evolucionó y revolucionó con la edición número 31 de Colombiamoda 2020”, afirmó Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Marcas y negocios

Los negocios en Colombiamoda 2020 tuvieron lugar a través de www.colombiamoda.com donde 455 marcas oferentes participantes de países como Estados Unidos, Brasil, Perú, Portugal, Uruguay, entre otros, y de regiones colombianas como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander, se dieron cita a través de la plataforma de negocios con 3.200 compradores, 2.500 de ellos nacionales de departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander y 700 internacionales de países como Ecuador, México, Estados Unidos, Perú, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. Una gestión realizada gracias a ProColombia, aliado estratégico de Inexmoda.

Desde el pasado 27 de julio al 6 de agosto, fecha que fue ampliada por Inexmoda con el fin de darle más tiempo a los participantes para seguirse reuniendo virtualmente con los oferentes y compradores, será el espacio para que los participantes continúen teniendo encuentros de negocios especializados y de relacionamiento dentro de Colombiamoda 2020, activando así la dinámica económica de la industria.

Hasta la fecha, se han pactado cerca de 4.400 citas donde se destacan principalmente categorías de interés como: Accesorios, Vestuario, Textiles, Bioseguridad y Calzado.

ProColombia, aliado estratégico del evento para el contacto con compradores internacionales, propició encuentros de relacionamiento entre oferentes colombianos y compradores internacionales, creando vínculos comerciales para incentivar las exportaciones de la industria.

“Las prendas con mayor demanda han sido ropa interior, ropa deportiva, ropa casual, pijamas y ropa de playa y los países que más han participado han sido los del Caribe, Estados Unidos y Ecuador, con corte al martes 4 de agosto. La gran respuesta de la demanda extranjera confirma que Colombia se sigue posicionando como proveedor de confianza, aún en medio de las circunstancias actuales. Los compradores nos han dado una retroalimentación positiva, al tener más días para las citas de negocios y con encuentros muy fructíferos”, indicó Flavia Santoro, Presidente de ProColombia.

Dentro de las novedades de este eje, se destacó la participación de marcas con productos orientados a Moda Consciente (33%), Bioseguridad (20%), Protección (17%) y Textiles Económicos (3%), llegando a Colombiamoda 2020 con unas interesantes propuestas acordes a las necesidades actuales de los consumidores.

Los asistentes al eje de negocios también tuvieron la oportunidad de ser partícipes del Foro de Tendencias, que, para esta ocasión, se realizó de manera digital ofreciendo 29 conferencias correspondientes a la temporada Otoño-Invierno 20/21, conectando en una misma plataforma a alrededor de 5.100 personas, quienes, además, pudieron conocer por parte de los oferentes de Colombiamoda 2020, las 200 muestras textiles e insumos que fueron expuestas a través de recursos como fotografías.

Impulso a industria nacional

Para Inexmoda ha sido fundamental establecer alianzas estratégicas que apoyen el crecimiento y desarrollo de pequeños, medianos y grandes empresarios del país, es así como en el marco de Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda, se contó con la participación de diferentes grupos de empresarios que hacen parte de los programas de Inexmoda junto con aliados del país que le apuestan a la moda como eje de desarrollo, a través de su participación en la dinámica de negocios de Colombiamoda.

Desde la Gobernación de Antioquia se tuvo la participación de 30 empresarios que hacen parte del programa “Proyecta, Nuevos Mercados”, creado entre ambas instituciones que busca que Antioquia fortalezca las exportaciones de moda del departamento, a través del acompañamiento a los empresarios en su modelo de negocio para llegar a mercados internacionales.

“Colombiamoda es una ventana al mundo, es un espacio súper importante donde no solamente nuestros empresarios ven el mundo, sino que también se dejan ver por el mundo. Son tiempos muy difíciles, el presente está duro, pero uno desde el presente puede proyectarse al futuro. Este proyecto se llama exactamente así Proyecta, y es básicamente cómo escalar capacidades a más de 100 empresarios de todas las regiones para que a partir del fortalecimiento de las capacidades, por ejemplo de exportación, podamos abrir oportunidades en tiempos de crisis”, aseguró Maritza López Parra, secretaria de Productividad y Competitividad Gobernación de Antioquia.

Por otro lado, Inexmoda y la Alcaldía de Medellín tienen sus propósitos en el emprendimiento y la productividad de talleres de confección, a través de los programas “Épica: Reto de Innovación” y “Encadenamientos Productivos Formales”.

Para Colombiamoda 2020 se contó con la participación de 75 empresarios que hacen parte de estos programas, quienes tuvieron la oportunidad de abrirse a las dinámicas de negocio de la industria.

“La participación de nuestros empresarios de Épica y Encadenamientos Productivos, y esta exitosa edición de Colombiamoda, mandan un mensaje de esperanza para el sector textil, que será un eje fundamental de la reactivación económica de nuestra ciudad. Este sector, que genera el 2,5% del PIB de Medellín, demostró que es muy competitivo a nivel internacional y que los ojos del mundo están puestos en la moda de Medellín. 220.000 visitantes a la feria son muestra de ello”, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias García.

Alcaldía de Floridablanca, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Alcaldía de Itagüí, también hicieron parte de esta edición de la Feria apoyando a los empresarios de sus regiones para que hicieran parte del eje de negocios de la Feria, y así generarles nuevas oportunidades dentro del Sistema Moda.

Más comercio electrónico

En la edición número 31 de la feria, el público general ha tenido la oportunidad de comprar en el evento desde el 27 de julio con el Marketplace Tienda Online realizado en alianza con Mercado Libre, donde 85 marcas colombianas participan con sus diferentes categorías de producto como Femenino, Masculino, Íntimo, Beachwear, Calzado, accesorios entre otros.

“En Mercado Libre hemos evidenciado la importancia de los artículos de moda dentro de nuestro Marketplace, con un incremento de más del 70% en ventas de enero a julio en la categoría. Colombiamoda fue una ocasión perfecta para lograr vincular a más de 70 marcas dentro de nuestra plataforma, sumando más de 1.000 artículos vendidos a la fecha, razón por la cual, hemos decidido habilitar la feria dentro de Mercado Libre hasta el 9 de agosto”, afirmó Juan Camilo Pachón, Head de Marketplace de Mercado Libre.

Entendiendo el auge y la importancia que ha cobrado el canal digital, Inexmoda decidió extender la fecha del Marketplace Tienda Online Colombiamoda hasta el 9 de agosto, con el fin de ofrecer más tiempo de exposición a las marcas y entendiendo que la dinámica de los negocios en línea requiere más tiempo de consideración de la compra por parte del consumidor final.

Conocimiento sin fronteras

El eje de Conocimiento de Colombiamoda se vivió en un formato completamente digital donde se tuvieron diferentes espacios creados para actualizar a los apasionados del Sistema Moda.

Uno de ellos fue el Pabellón del Conocimiento Inexmoda-UPB, realizado con el aliado académico del evento, la Universidad Pontificia Bolivariana, que para esta ocasión estuvo centrado en las temáticas: tendencias, modelo de negocio, transformación digital y sostenibilidad.

En total se tuvieron 27 conferencias de expertos de Colombia, Estados Unidos, España, México, Francia, entre otros, que se conectaron con cerca de 74.000 visitantes, destacando la participación de países como Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Perú, quienes vivieron estas conferencias desde las diferentes plataformas digitales como www.colombiamoda.com y redes sociales. Desde Teleantioquia se lograron conectar 206.660 hogares a este eje de conocimiento.

Además, Inexmoda, creó un nuevo espacio para Colombiamoda 2020 que, en coherencia con la misión del Instituto, buscaba que el público pudiera aplicar el conocimiento a sus negocios o su vida personal, así que como novedad, se tuvieron 5 Master Class, 15 talleres y 21 expertos asesores, actividades que permitieron que cerca de 2.000 personas se capacitaran según las diferentes temáticas que hicieron parte de esta edición, contando con contenidos como consumidor, tendencias de moda, marketing digital, sostenibilidad, entre otros.

Desde el 27 al 31 de julio el conocimiento llegó a diferentes rincones nacionales e internacionales para seguir actualizando a los apasionados de la moda ante una industria que se reinventa a diario.

Moda en primera fila

Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda contó con 18 Puestas en Escena y 31 actividades de Entretenimiento que estuvieron acompañados de moda, tendencias, bienestar y cultura.

Las marcas presentaron propuestas creativas que recorrían diversos conceptos, como los video juegos, fashion films, los años dorados, el Amazonas y hasta las fases de la luna.

La dinámica de la moda en la edición número 31 de Colombiamoda se adaptó al contexto que vive el mundo, así que siguiendo la estrategia See Now Buy Now, las marcas y diseñadores buscaban generar emoción a través de sus propuestas y conexión inmediata con las plataformas de venta en línea de cada marca, que se encontraban disponibles inmediatamente después de la salida al aire de las puestas en escena de moda.

AVON, por tercer año consecutivo fue el encargo de llenar de color y estilo las Puestas en Escena de Moda, evidenciando a través del maquillaje y el styling las tendencias para la temporada; pero además se encargaron de compartir un mensaje de Libertad a través del maquillaje y la propuesta creatividad realizada entre Diego Guarnizo y la Fundación AVON que dio apertura a las Puestas en Escena de Colombiamoda 2020, entregando un mensaje de respeto hacia la mujer.

Diseñadores como como Guio Di Colombia, Lugó Lugó y Andrés Pajón y marcas representativas de la industria como Leonisa, Mercedes Campuzano, GEF, Punto Blanco, Vélez y Chamela, hicieron parte de este ejercicio. También las colaboraciones se destacaron dentro de esta edición, donde se percibieron propuestas entre alianzas como Diego Guarnizo y Fundación Avon para la Mujer; Banco de Bogotá y Pink Filosofy, Arkitect y Beatriz Camacho, entre otras.

El talento joven también se expresó desde diferentes ideas creativas que reflejaron el potencial de la industria, entre ellas se contó con los estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y La Colegiatura Colombiana; Religare, fue la marca de Medellín selecciona para tener su Puesta en Escena de Moda desde el programa Épica: Reto de Innovación; mientras que Mompossina, Guillermo Castro, SieteOchenta y LaBloom, también fueron seleccionados desde este programa, que se realiza en alianza con la Alcaldía de Medellín para fortalecer los modelos de negocio de las marcas participantes. Estos cuatro emprendedores evidenciaron su creatividad a través de la Puesta en Escena El Cubo Medellín Futuro.

Para esta edición del evento, tanto Inexmoda como las marcas participantes le apostaron a la democratización de la moda a través de nuevos contenidos como el entretenimiento, que buscaban que las personas en sus casas pudieran divertirse y encontrar momentos de esparcimiento. Clases de baile, cocina, enfrentamientos de maquillaje y talleres de vestuario, fueron algunos de los espacios que propició Inexmoda de la mano de marcas como AVON, Leonisa, Falabella, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Americanino, Chevignon, entre otras.

Además, con una mirada cultural de la moda, Inexmoda presentó minidocumentales que se encargaron de evidenciar la tradición textil que existe a nivel local, regional y departamental. Expertos y diseñadores como ALADO, Diego Guarnizo, Miguemo, entre otros, fueron los responsables de contar las historias que existen detrás de esta importante industria.

Cerca de 79.000 visitantes se conectaron, desde el jueves 30 de julio al sábado 1 de agosto, a los diferentes espacios de transmisión del eje de moda a través de www.colombiamoda.com y redes sociales. Desde Teleantioquia y TeleMedellín, 419.000 hogares se conectaron a esta experiencia, siendo testigos de la creatividad de la industria nacional, la cual se reflejó desde diferentes propuestas audiovisuales que se encargaron de utilizar la moda como vehículo de comunicación para ser transmisores de mensajes sociales y culturales.

Esta edición de Colombiamoda fue posible gracias a aliados estratégicos que creyeron en este nuevo proyecto y se sumaron a hacer parte del mismo: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, ProColombia, Universidad Pontificia Bolivariana, AVON, Teleantioquia, TeleMedellín y Banco de Bogotá, hicieron posible la edición número 31 de Colombiamoda.

Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda fue un reto hecho realidad que dejó un camino lleno de oportunidades para seguir evolucionando y apoyando el Sistema Moda. Es así como Inexmoda seguirá trabajando para potencializar e impulsar el diseño colombiano, el emprendimiento, las exportaciones y la formación de los futuros profesionales de la industria, a través de proyectos que se realizarán de la mano de entidades nacionales e internacionales que tienen el mismo propósito del Instituto colombiano: apoyar una industria con alto potencial que merece ser divulgada ante el mundo.