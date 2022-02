Coachella y más festivales se olvidan de la pandemia e ignorarán medidas

Este martes se supo que al menos dos festivales masivos (Coachella y Stagecoach Festival) en los Estados Unidos no contarán con ninguna medida de bioseguridad por la pandemia del COVID-19.

Así lo hizo saber el Stagecoach Festival que no contará con requerimientos de tapabocas, vacunación o pruebas negativas por COVID-19.

Festival Admission Update: As we prepare to spend an incredible weekend in the desert together we are announcing that there will be no vaccination, testing or masking requirements at Stagecoach 2022, in accordance with local guidelines. Visit https://t.co/mSx3KWeASg for more info pic.twitter.com/wy4VzOTPBU

— Stagecoach Festival (@Stagecoach) February 15, 2022