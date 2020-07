5 playlist imperdibles para corear en el Día Mundial del Rock

Imagen de referencia / Pixabay

Hace más de 35 años, el mundo vivía uno de los conciertos más importantes de la historia, el ‘Live Aid’, que contó con la presentación de artistas y bandas más representativas de la época unidos por una causa social. Para conmemorar esta fecha, este 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, por ello, Claro música presenta algunas de las mejores playlist, disponibles en la plataforma, para rockear:

Rock Clásico: en esta lista podrá disfrutar de los artistas que han marcado la historia del rock y lo posicionaron en la industria de la música con éxitos como: Whole Lotta Love de Led Zeppelin, Bohemian Rhapsody de Queen y Sympathy For The Devil de The Rolling Stones.

Rockstalgia: Foo Figthers, Blur, Blink-182 y Nirvana serán algunas de las bandas que encontrará en esta lista diseñada para los amantes del rock de los 90 y del 2000, donde surgieron los principales exponentes del Rock Alternativo, el Grunge, el Britpop, el Indie, entre otros.

Rockombia: desde el clásico ‘Una canción’ de Poligamia, pasando por ‘El Álbum’ de Aterciopelados hasta el reciente ‘Rock N’ Love’ de LosPetitFellas, este playlist lo llevará en un viaje para descubrir el desarrollo del rock en nuestro país con las canciones más recordadas.

Rock en la oficina: mientras permanece teletrabajando puede corear algunos de los sencillos más importantes de grandes representantes del Rock en Español. Así, podrá trabajar al ritmo de Los Enanitos Verdes, Soda Stereo y los Auténticos Decadentes.

Girls On Wheels: las mujeres también han sido parte fundamental de la historia de este género, por ello, podrá recordar algunas de sus canciones más sonadas como My Favourite Game de The Cardigans, Zombie de The Cranberries y I Love Rock ‘N Roll de Joan Jett and The Blackhearts.