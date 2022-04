Chelo La Cabra habla de su carrera y su álbum en camino

Los miércoles han tomado un nuevo significado en la industria local gracias a Chelo La Cabra, que eligió este día como el predilecto para estrenar su música. Esta cantante paisa tiene a cuestas un EP, recientemente estrenó Marcela, que es el sencillo de su álbum debut.

Desde hace un par de años, Chelo La Cabra hace parte de Merlín Producciones, sello discográfico que lidera Juancho Valencia. Allí espera aportar parte de la cuota urbana que el sello carece un poco. Sin embargo, ella ve distinta la propuesta urbana a lo que convencionalmente se denomina como tal.

“Estamos un poco equivocados porque creemos que lo urbano solamente es reguetón y rap, y no es así. Son muchos géneros que nacen de la urbe y precisamente mi propuesta es rescatarlos. Como la salsa o el tango. Yo hago fusión de géneros: puedes hallar en mi música una salsa con rap o tango con rock y es bonito”, explica la artista convincentemente.

Aunque Chelo La Cabra ahora tiene clara su propuesta, el camino para llegar a saberlo fue largo y complejo. Sentía una alta incomodidad cuando intentaba encajar en un solo género. “Me parecía triste porque era cortarme, de cierta manera, la libertad de viajar por esos sonidos”, recalca.

Precisamente, su EP Revolución de la esencia juega un papel importante en la búsqueda de esa propuesta. Pero más allá de buscar en qué sonidos podía acoplarse mejor, Marcela -su nombre de pila- tenía algo que decir, incomodidades por expresar y lo hizo por medio de este proyecto.

“Con él salí a mostrarle al mundo quién era Chelo La Cabra. Es un manifiesto, mi manera de contar de qué estaba hecha sin irme a los límites del feminismo o el machismo. Pero me gusta mucho rescatar esa voz del poder femenino, la necesidad de alzar la voz y decir soy mujer y no estoy de acuerdo con las cosas con las que vivimos en Colombia con el maltrato y los feminicidios”, dice.

Desde la lírica, el EP abordaba el respeto a la diferencia y un claro empoderamiento femenino, sobre todo con Mala, que era la canción que lideraba el proyecto. Comenzó siendo un rock, pero con la ayuda de Juancho Valencia le dan forma y logran convertir su sonido en algo distinto.

Para hablar de su entrada a Merlín Producciones y de cómo se relacionó con Juancho Valencia, Chelo La Cabra se remite a su niñez, pues ella creció en el barrio La Floresta de Medellín, el mismo barrió donde creció el líder de Puerto Candelaria.

“Yo era más pequeña, él me lleva 5 años y era más amigo de mis primas. Los primeros encuentros fue por ahí. Cuando empecé a ser cantante, mi profesora de coro quiso grabar su disco en Merlín hace 20 años y yo era su corista. Yo he sido ese hijo pródigo que se va y vuelve… Cuando acabé el EP, Merlín se me acercó y me dijeron que querían que fuera parte de su repertorio. Ahí empieza la relación con él. Ha sido una bendición tenerlo de productor porque me lee muy bien, para mí ha sido un gran maestro”, narra Chelo La Cabra.

Al entrar a su perfil de Spotify o en YouTube, lo primero que uno es susceptible de toparse es con Marcela, que es una salsa de alma callejera desde la lírica hasta el ritmo.

Aunque Cali es conocida como la capital de la salsa, en Medellín la escena de este género no se queda atrás. Artistas como Alcolyricoz, el mismo Juancho Valencia o Maité Hontelé se encargan de mantener vivo el legado salsero paisa por medio de su arte, un legado cuyo génesis se desprende de Discos Fuentes. A Marcela también le corre la salsa por las venas.

Así es como Chelo La Cabra describe el proceso creativo de Marcela:

“Soy salsera por mi padre. Los que hemos crecido en barrio tenemos esa salsa en la sangre. Tenía la necesidad de cumplirme ese gustico de sacar una salsa y le dije a Juancho. Le dije que quería una salsa súper nea, callejera, que se note el barrio.

Le hablé de referentes que me gustan mucho como la Orquesta Narváez con ese sonido callejero. Que fuera una crónica. Hice otra historia que no me fluía, así que me propuse escribirle a una mujer que era salsera como yo. Empecé a escribir de estas noches en las que trabajo y me encuentro con la calle, la soledad y el dolor, pero salgo y logro distraerme. Marcela es esta mujer que no le importa si es mal vista por salir de vestido y tacones para bailar salsa, con tal de complacerse a ella misma”.

***

A pesar de al carga salsera que tiene Marcela, Chelo La Cabra promete que su nuevo proyecto no se va a ceñir solamente a este género, sino que vendrán canciones con la cumbia o el pop como eje central. Además, deja claro que Marcela no es la única mujer notable del proyecto: Lucía, Mar y otras más serán protagonistas. Mientras tanto, la gente que la sigue está a la expectativa de los miércoles en los que ella pueda sorprenderles.

*Foto: Cortesía de Felipe Grajales