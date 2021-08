Cartagena, epicentro de lo más selecto de la gastronomía latinoamericana y colombiana

Proyecto Caribe Lab, el restaurante Celele y bar Alquímico hacen una nueva apuesta gastronómica, a la cual se une el hotel Sofitel Legend Santa Clara, y traen a Jefferson y Janaina Rueda, reconocidos chefs brasileños que hacen parte de la lista de los mejores de Latinoamérica según The World`s 50 Best con su restaurante Casa Do Porco ubicado en el corazón de la ciudad de Sao Paulo. Jefferson y Janaina estarán junto a importantes críticos, periodistas e influencers de varios países de América Latina como Ecuador, Perú, Brasil. Colombia y México.

Este evento está respaldado a nivel mundial por agua S.Pellegrino, quienes han venido promoviendo la cultura gastronómica a nivel mundial. Su lista The World`s 50 Best es considerada como los “Oscar de la gastronomía” premiando cada año a las mejores 50 propuestas restauranteras del mundo y de Latinoamérica.

De acuerdo con los organizadores, este evento gastronómico que se realiza del 10 al 15 de agosto busca potenciar a Cartagena y Colombia como destinos de talla internacional, teniendo en cuenta la evolución de la gastronomía colombiana debido a estas nuevas generaciones de apasionados cocineros, su interés por la sostenibilidad y el cuidado del planeta, además de su nueva visión hacia los productos locales, mostrando y transformándolos en infinitas posibilidades.

Según Nicolás Pesty, gerente general del Hotel Sofitel Legend Santa Clara “para nosotros es una gran oportunidad que tenemos de ser partícipes como patrocinadores de un evento tan importante con invitados excepcionales del mundo de la gastronomía, quienes llegan a esta mágica ciudad llena para vivir nuevas y únicas experiencias que ofrecemos en la ciudad y en el hotel. También es un placer compartir con Jefferson y Janaina su trayectoria y su influencia en la gastronomía latinoamericana”.

Durante el encuentro, los invitados visitan varios lugares de la ciudad como La Cocina de Pepina, Mote de Ñame y el restaurante El Jardín del hotel Sofitel Legend Santa Clara, donde el 11 de agosto disfrutarán de una extraordinaria cena ofrecida por el chef Dominique Oudin y su equipo. En el restaurante Celele, los chefs Jefferson y Janaina deleitarán con sus preparaciones al grupo de invitados.

De otro lado, estarán con la Red de Productores de las cadenas de valor agrícola y miel de la zona de influencia de la Reserva Protectora Serranía de Coraza y Montes de María con una muestra de productos en el corregimiento de Colosó. También conocerán el mercado de Bazurto, así como los lugares históricos de la ciudad y harán un almuerzo el 13 de agosto en la hermosa y privada Villa Pierino ofrecido por el hotel Sofitel Legend Santa Clara.

Los invitados

El evento recibe a los chefs brasileños y esposos Jefferson y Janaina Rueda que con más de 20 años de años de trayectoria decidieron apostar por un sitio donde pudiera reunir sus grandes pasiones en un solo lugar: el cerdo, la carnicería y el fuego. Jefferson decidió abrir Casa Do Porco una casa democrática, donde todo el mundo es bienvenido, ofreciendo al público alta cocina a precios asequibles. Es un cocinero nacido en São José do Rio Pardo, esposo de la cocinera Janaína Rueda y, que hoy con una sólida trayectoria de más de 20 años, acumula premios nacionales e internacionales, y vuelve su mirada hacia una nueva dirección: la transformación de hábitos y costumbres en la comida popular en Brasil. Janaina, por su parte, es una chef y sommelier nacida y criada en el centro de Sao Paulo. Comenzó a trabajar desde los 14 años, y siempre cocinaba para sus seres queridos como parte de algo que disfrutaba hacer. Por ello, su idea siempre fue abrir un restaurante en donde sirvieran cocina popular y de casa.

Con ellos estarán reconocidos periodistas especializados en gastronomía como la peruana Paola Miglio, miembro de Academy Chair para los Latin America’s 50 Best Restaurants (zona norte) con base en Lima, Perú. Es una escritora reconocida, freelance de gastronomía, viajes y cultura para revistas locales e internacionales; Rosa Moraes, respetada profesionalmente en la comunidad gastronómica brasileña e internacional, es ampliamente reconocida por ayudar a elevar los estándares de la industria de la restauración en su país.

Cecilia Núñez, editora de la revista Food and Travel México desde hace 7 años y conductora de Food and Travel Radio; la chef y escritora Luciana Bianchi con formación en Ciencia Molecular y 20 años de innumerables contribuciones a la gastronomía mundial, es copropietaria del Hotel Boutique Golden Bay, del restaurante y bar MUYU y directora de la Galápagos Foundation, una organización sin fines de lucro en las Islas Galápagos enfocada en gastronomía social, sustentabilidad y la conservación.

La periodista colombiana radicada en México Liliana López, quien cuenta con más de 15 años de experiencia. Durante los últimos años se ha especializado en contar y transmitir lo que pasa en el mundo gastronómico. Cierra el grupo Joana Munné, catalana de nacimiento, vive en Brasil desde hace más de 20 años, trabajó durante años en el negocio familiar, un restaurante catalán, aprendiendo allí el oficio de la restauración.

De esta manera, la ciudad de Cartagena, el hotel Sofitel Legend Santa Clara junto con Proyecto Caribe Lab y el restaurante Celele brillan por estos días, con un evento inolvidable que muestra lo mejor de nuestras propuestas gastronómicas.

