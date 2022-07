Carlos Santana da su parte de tranquilidad tras desmayo

Este martes Carlos Santana le dio un buen sus a sus fanáticos mientras estaba en una presentación en el Pine Knob Music Theater, de Detroit (Estados Unidos). Mientras tocaba, el guitarrista se desmayó y tuvo que ser atendido posteriormente.

En su cuenta de Facebook señaló: “A todos y cada uno. Gracias por sus preciosas plegarias. Cindy y yo estamos bien, tranquilos. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y desmayé. Bendiciones y milagros para todos”.

Carlos Santana se vio abrumado mientras se presentaba. Primero se quedó quieto, luego se sentó frente a su baterista y se desmayó de espaldas. Hasta el momento no hay novedad.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022