Carla Morrison en Bogotá: “Ustedes me inspiraron”

Después de mucho esperar, Carla Morrison se presentó en Bogotá con una noche inolvidable para los espectadores. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán fue testigo del paso de El Renacimiento Tour por Colombia.

La cantautora mexicana compartió con los asistentes e interpretó sus mejores éxitos por un par de horas. También aprovechó para agradecerle a Colombia haber hecho de Disfruto, una versión de guaracha que se viralizó.

“Ustedes me han inspirado y es bonito que en el momento donde más triste me sentía hicieron de mi canción Disfruto una guaracha y todo mundo hizo su versión. Recuerdo que hubo un momento en el que saqué esa canción, nadie le hizo mucho caso y a los años empecé a escuchar que en Colombia la escuchaban mucho. Una vez me encontré a J Balvin y me dije que él tenía la mitad de esas reproducciones porque amaban la canción. Ustedes me salvaron a mí”, fue el mensaje que Carla Morrison le dejó al público bogotano.

Aquel fragmento fue uno de los más emocionantes que tuvo la noche donde la cantante presentó la mayoría de su repertorio referente álbum El Renacimiento, que se lanzó en abril de este año.

Desde mi corazón 😭😭❤️❤️❤️✨✨✨🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/o1eCy6d2oM — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) November 27, 2022

Le puede interesar: Bogotá vive una maratón de conciertos este fin de semana

*Foto: Instagram @carlamorrison (Esteban Calderón)