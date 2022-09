BTS destaca en el ‘Disney Plus Day’

Este jueves el ARMY de BTS fue sorprendido gracias al Disney Plus Day. El documental BTS: Permission To Dance On Stage – LA llegó sin aviso previo a Disney+.

La plataforma subió un documental sobre la presentación de BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles. En dicho concierto, la agrupación de Kpop presentó un amplio repertorio que inicia con On y culmina con Permission To Dance.

En total, el documental tiene una duración de 2 horas y 10 minutos. En él se pueden ver fragmentos inéditos de BTS antes, durante y posterior al concierto.

La espera terminó… el momento es AHORA 😎🫰

¡Sorpresa del #DisneyPlusDay! 💜💜💜 BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, disponible ahora en #DisneyPlus. #BTS_en_DisneyPlus pic.twitter.com/wPDq86dEEt — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) September 8, 2022

Disney Plus Day

El 8 de septiembre es celebrado como el aniversario de Disney+. Generalmente, en este día suelen anunciarse nuevas producciones que llegan a la plataforma. En otros casos, también ha servido para estrenar nuevas producciones, como es el caso del BTS: Permission To Dance On Stage – LA.

*Foto: YouTube Disney+.