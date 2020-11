Billie Eilish estrena ‘Therefore I am’ y cita a Descartes

Captura YouTube

“I think, therefore I am”, traduce al español la famosa frase filosófica de Descartes de “Pienso, luego existo/soy”, y esta premisa lleva el coro de Therefore I am, el cuarto sencillo que estrenó Billie Eilish este jueves desde su álbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.

En esta canción se desquita de todos sus críticos y haters, pero en especial de las personas que buscan obtener fama con su nombre. Incluso, hay un guiño al pensamiento platónico cuando en el primer verso menciona “Your world’s an ideal” (“Tu mundo es un ideal”). La canción lleva la producción de su hermano Finneas.

El videoclip lo dirigió la misma Billie Eilish y en él se le ve en un centro comercial vacío robando distintos tipos de comidas rápidas. “Es algo al azar, caótico, no me importa una mierda y fue divertido”, dijo la artista de pop.

Con esta canción Billie Eilish no se despega de su estilo, pero si hay un cambio en cuanto a la temática que normalmente ella maneja. En esa vibra divertida se le ve el ritmo que es más cercano a una canción como Bad Guy.

