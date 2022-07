Billie Eilish estrena EP con las canciones ‘TV’ y ‘The 30th’

Este jueves Billie Eilish sorprendió a su fanaticada con el estreno de un EP de dos canciones: TV y The 30th. Ambas canciones están con el nombre de Guitar Songs en las principales plataformas musicales.

“Estas canciones significan demasiado para mí. Estoy feliz porque ellas sean suyas”, dijo la cantante a través de su cuenta de Instagram.

TV había sido una canción inédita que ella tocó por primera vez Manchester en el marco de su gira Happier Than Ever: The World Tour. The 30th nunca antes había sido presentada y ambas cuentan con la producción de FINNEAS.

Tras haberse presentado en los principales festivales del año como Coachella y Glastonbury, la estadounidense da muestra de lo que pueda venir más adelante con ella.

